"Una experiencia lujosa" con un "sabor y textura únicos". Así define Howard Schultz, CEO de Starbucks, la gama de bebidas que la empresa acaba de lanzar al mercado. Se trata de Oleato, una línea de cafés infusionados con una cucharada de aceite de oliva virgen extra que se ha presentado ya en Italia.

Esta bebida se hará con aceite de oliva producido en Sicilia y cocido al vapor con leche de avena, un producto que, de momento, se venderá exclusivamente en Italia. Aunque ambos productos forman parte de la milenaria tradición gastronómica italiana, hasta ahora a nadie se le había ocurrido juntarlos. Ahora, Starbucks lo va a intentar, como una medida para tratar de expandir su negocio en un país donde aún no había logrado establecerse con todo el éxito deseado.

Las bebidas no están simplemente aromatizadas con aceite de oliva, ni tienen solo unas gotas de este 'oro líquido'. Cada una lleva una cucharada de aceite, lo que añade 120 calorías al total y un dinero extra al precio final del producto, según informa la CNN.

Desde que se anunció el lanzamiento de estas nuevas bebidas a través de la cuenta de Instagram de la cadena, los clientes de Starbucks no han dudado en expresar sus opiniones. "¿Podemos tener mejores diseños de tazas antes de ponernos a experimentar con el café?", pedía una de sus seguidoras, mientras que otros dudaban del sabor de este nuevo producto: "Me dan arcadas solo de pensarlo. Y definitivamente no quiero las calorías adicionales", aseguraba uno de ellos.

Café con siropes, vodka y aceite de oliva

Starbucks ha elegido para su lanzamiento un país con gran tradición cafetera y olivarera: Italia. La nueva gama Oleato de Starbucks ya está disponible para los italianos, después de su lanzamiento el 22 de febrero en Milán. En primavera, las cinco bebidas que se incluyen en este nuevo lanzamiento llegarán a Estados Unidos, concretamente al sur de California. A finales de este año, algunos mercados seleccionados de Japón, Medio Oriente y el Reino Unido podrán probar estas bebidas.

Entre los cafés que se podrán pedir está el Oleato Caffé Latte, un café con leche de avena y aceite de oliva; Oleato Iced Shaken Espresso, un espresso batido con hielo, sirope de avellana y leche de avena con aceite de oliva; o el Oleato Golden Foam Espresso Martini, que mezcla una espresso con vodka y sirope de vainilla cubierto con una espuma dorada, que fusiona fior di latte (crema dulce) y aceite de oliva virgen extra.

Aceite de oliva de Partanna

Esta extravagante idea nació en la mente de Howard Schultz, máximo ejecutivo de la cadena de cafeterías. El año pasado, Schultz estaba viajando por Sicilia cuando conoció la costumbre mediterránea de tomar una cucharada de aceite de oliva al día.

Según cuenta la propia marca, el CEO de Starbucks introdujo esta costumbre en su dieta y comenzó a disfrutar de una cucharada de aceite de oliva virgen extra como parte de su ritual de mañana, además de su café de desayuno. Pronto, tuvo la idea de probar los dos juntos.

Así nacieron estos cafés infusionados en aceite. Y, para hacerlos, Starbucks ha elegido el producto de un pueblo de la provincia siciliana de Trapani llamado Partanna. De los cientos de variedades que se producen en esta zona, el aceite que utiliza la marca de café incluye aceitunas Nocellara del Belice, una variedad del suroeste de Sicilia conocida por su sabor vibrante y mantecoso.

