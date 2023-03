¿Qué es el bacalao skrei? Origen y recetas para incluirlo en tu dieta

Si eres un auténtico amante del sabor del mar y no puedes resistirte a pedir un buen pescado cada vez que salen a comer, seguramente ya hayas localizado el skrei, el 'pata negra' de los bacalaos. Y si aún no le has hincado el diente a un pedazo de este tipo de bacalao, esto te interesa.

El bacalao skrei o nómada -que es a lo que se refiere su denominación-, es una variedad de bacalao salvaje que migra desde las frías aguas noruegas del mar de Barents hasta las islas Lofoten donde acude a poner sus huevas. Es en las aguas de estas islas noruegas donde se pesca este tipo de bacalao entre mediados de febrero y finales de marzo o principios de abril.

La propia naturaleza nómada de este pescado le convierte en un producto gourmet, ya que, para aguantar la migración en las frías aguas del Ártico, el skrei acumula grasa, por lo que tiene un sabor más intenso y una carne más jugosa.

Además de la acumulación de grasa, las miles de millas recorridas le aportan a este pescado una musculatura mayor y de más calidad: su carne es más tersa y prieta, y como se alimenta de mariscos, tiene un sabor más intenso y característico.

Recetas con skrei

Al tratarse de un tipo de bacalao, el skrei tiene una manipulación y utilización en cocina similar al bacalao al uso: al pil-pil, en un guiso, como potaje, en ensalada... ¿Cuál es tu favorita?

Una buena receta para la Cuaresma -o para cualquier otra época del año- es el bacalao a lo tío, aunque aprovechando la época del skrei, podemos elaborarla con este tipo de pescado. Se trata de un plato para el que necesitamos unos lomos de skrei, pimientos morrones, ajo, pimentón y algo de caldo.

El bacalao al pil-pil es una de las recetas más sencillas y populares de nuestro país con este pescado, y si queremos elevarlo a la enésima potencia, podemos preparar en su lugar un skrei al pil-pil para chuparnos los dedos.

Si eres de los que se muere por un plato de cuchara con legumbres, el potaje es tu mejor aliado para cocinar con skrei. Sustituye el bacalao tradicional por unos lomos de este pescado nómada y disfruta de este manjar.

Otra buena opción es preparar un delicioso skrei con pimientos y tomate, una receta sencilla para la que solo necesitamos 40 minutos.

