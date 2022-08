Así son los gazpachos de Dabiz Muñoz que ya puedes comprar en El Corte Inglés: de fresas y jalapeños, y altos en calorías

Algunos de los platos de DiverXO, el cuarto mejor restaurante del mundo, han dado un salto hacia los supermercados. Hablamos de los gazpachos del chef Dabiz Muñoz, que desde hace unas semanas están disponibles, en formato envasado, en el supermercado 'gourmet' de El Corte Inglés.

Se trata de dos platos que ya habían triunfado en su restaurante: el gazpacho de jalapeños y el de fresa con kétchup. Los fans del restaurante han celebrado poder adquirir estos productos y poder, por fin, disfrutar de la alta cocina desde sus propias casas. Se venden en envases de 500cl, por un precio de 15,80 euros el litro.

Delicioso, pero nutricionalmente escaso

Estos gazpachos son un manjar de alto nivel, pero llaman la atención por su composición nutricional, que no corresponde a lo que solemos encontrar en gazpachos de supermercado. El gazpacho de jalapeño cuenta con 206 calorías por cada 100 gramos, una cifra bastante elevada si la comparamos con la de otros de marca blanca, que suelen estar entre los 40 y 60 calorías por cada 100 gramos de producto.

Lo curioso no es únicamente la cantidad de calorías, que no tiene por qué ser un mal indicador 'per se', sino, además, la calidad de los ingredientes utilizados. Según informan desde El Periódico de España, los cuatro ingredientes principales del gazpacho de jalapeños son el tomate verde, el pimiento verde, el aceite de girasol alto oleico y el aceite de oliva. Estos aceites, refinados, no solo provocan que sea un alimento calórico, sino que además lo convierten en un producto de alto contenido en grasas, y no de gran calidad.

"A los nutricionistas nos gusta poco hablar solo de kilocalorías, porque hay alimentos muy calóricos con nutrientes interesantes, como los frutos secos", reconoce Beatriz Robles, nutricionista y tecnóloga de los alimentos, en una entrevista con el Periódico de España. "Pero ejemplos como este son muy visuales. Medio litro de gazpacho te lo puedes beber perfectamente en una comida y en formato botella entra fenomenal como tentempié. Y este es muy calórico. Además, a partir de grasas que no son de muy buena calidad".

Gazpacho de fresones y tomates maduros de DiverXo Instagram / @elgoxo

Por su parte, el gazpacho de fresas también tiene algunas características nutricionales que llaman la atención. Aunque es menos calórico que el de jalapeños, cuenta con un ingrediente poco habitual en gazpachos, el azúcar. Y no se trata únicamente de azúcares naturales, propios de la fruta triturada, sino que, entre sus ingredientes, podemos encontrar azúcares añadidos.

Los gazpachos de Dabiz Muñoz son deliciosos, pero, por su contenido nutricional será mejor disfrutarlos con moderación. Para un consumo habitual, los expertos recomiendan primero los gazpachos caseros. Si esto no es posible, un gazpacho de marca blanca con buenos ingredientes es la mejor opción. "Nutricionalmente no es un producto de lujo. No es mejor, ni de lejos, que cualquier otro. La mayor parte de los gazpachos envasados, incluso los de marcas blancas, llevan aceite de oliva virgen extra. Ahí ya va bastantes pasos por detrás", aseguraba Beatriz Robles.

