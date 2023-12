Los mejores aperitivos de Mercadona para triunfar en las cenas de Navidad por muy poco

Se acercan las comidas navideñas en España, capitaneadas, principalmente, por la cena de Nochebuena y Nochevieja. No son pocas las ganas de innovar en la cocina para no repetir los mismos aperitivos y canapés de cada año, por lo que Mercadona ofrece una selección de productos ideales para estas celebraciones familiares, algunos de ellos sin gluten para las personas celiacas. Y aquí viene lo nuevo: la bandeja de canapés de tartaletas congelados "Listo para Comer" por 15 euros.

Bandeja de canapés de tartaletas congelados "Listo para Comer" por 15 euros. Mercadona

Pero eso no es todo, porque además, y contra todo pronóstico, no parecen sacados de las estanterías de la cadena de supermercados capitaneada a día de hoy por Juan Roig, si no que todos ellos parecen gourmet. Y es que, a decir verdad, los entrantes de la marca Hacendado visten las comidas de Navidad de elegancia y, por si esto fuera poco, tienen una pinta exquisita. Eso sí, hay que tener en cuenta cómo decorar la mesa para este tipo de festividades.

Según las normas de etiqueta, que recordemos que varían en función del país, el mantel deberá ser blanco y las servilletas a juego con él, buscando siempre la calidad, a poder ser de algodón o hilo preferiblemente. La mantelería debe ocupar toda la mesa y colgar a ambos lados unos 35 centímetros. Por otra parte, los expertos en protocolo recomiendan que, en ocasiones especiales, las servilletas sean siempre de algodón en lugar de papel. Una vez dicho esto, comenzamos.

Bocaditos de queso con mermelada de papaya

Una fusión entre la cremosidad del queso fresco y el toque crujiente de la cubierta exterior. Cuestan 3,30 euros las 12 unidades. Otra opción son las delicias de queso rellenos de mermelada Hacendado de naranja, pimiento asado y piña por 3,85 euros. Pero ahí no acaba la cosa, porque los amantes del queso adorarán los caprichos de queso con membrillo. El queso fresco se deshace en la boca y el relleno dulce contrasta de forma exquisita. Vienen ocho unidades y cuesta solo 1,60 euros.

Bocaditos de queso con mermelada de papaya Mercadona

Canapés de tartaletas congelados

Es la auténtica novedad de la cadena de distribución líder en nuestro país. Este plato, disponible en la sección de 'Listo para comer' incluye una gama de 18 pequeñas obras de arte comestibles, capaces de satisfacer entre tres y cuatro comensales. Estos pequeños bocaditos, cuyo coste es de 15 euros, incluyen ricas combinaciones como el queso con salmón y eneldo hasta la seductora y dulzona crema de Roast beef de ternera con foie y manzana caramelizada.

En cuanto al modo de preparación, bastará con guardar en el frigorífico y sacar a temperatura ambiente una hora antes de su consumo. Entre las opciones disponibles se encuentran:

Tartaleta rellena de queso con salmón y eneldo.

Tartaleta rellena de crema de sobrasada con miel y piñones.

Tartaleta rellena de queso stilton y crispy de mango.

Tartaleta rellena de mezcla de quesos con higos.

Tartaleta rellena de crema de roast beef de ternera con queso.

Tartaleta rellena de crema de foie y manzana caramelizada con huevo hilado.

Tartaleta rellena de hummus.

Tartaleta rellena de crema de queso sabor trufa y viruta de cecina.

Tartaleta rellena de brandada de bacalao con paté de aceituna negra.

Canapés de tartaletas congelados Mercadona

Surtido paté de pato con cebolla caramelizada

Si hay algo que no puede faltar en Navidad, eso es, el foie con un surtido paté de pato con cebolla caramelizada, natural, calabaza, Pedro Ximénez y carne en confit y gelatina de trufa por 4,95 euros.

Surtido paté de pato con cebolla caramelizada, natural, calabaza, Pedro Ximénez y carne en confit y gelatina de trufa Mercadona

Ideas de canapés fríos, fáciles y originales



Sin duda uno de los bestseller en el mundo de los canapés es el de salmón y queso crema. Sencillo y que suele gustar a todo el mundo. Le puedes añadir una ramita de cebollino para decorar. Otra opción es presentar huevos con atún partidos por la mitad con el acompañamiento de un trozo de atún y para decorar una pequeña ramita de romero.

Canapé salmón ahumado SGAPhoto / iStock

Otra alternativa pasa por acompañar tomates cherry partidos por la mitad sobre una base de mozzarella tendrás un canapé sencillo y rápido. Entre medias de ambos puedes incluir un poco de albahaca. Si se prefiere, también se puede abrir boca con el canapé relleno de surimi y caviar rojo. Tras la trituración del surimi, rellenamos nuestro canapé y posteriormente añadimos caviar rojo para magnificar su sabor. Podemos después decorarlo con pequeñas ramitas de cebollino.

Palitos de tomate cherry sobre mozzarella PIXABAY

