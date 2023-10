Amazon rebaja a mitad de precio la cafetera superautomática con más de 44.000 opiniones

Aunque las cafeteras de cápsulas tuvieron su momento de gloria, en España la tendencia de compra ha variado. Las búsquedas ahora se centran en dar con las mejores cafeteras superautomáticas, aquellas que sean capaces de moler el grano segundos antes de preparar la taza de café que se disfrutará en el desayuno, comida o merienda.

Tal es el furor que han causado estos modelos, que no es de extrañar que alguno se haya colado entre las mejores ofertas del Prime Day de Amazon de octubre. En concreto, una de las favoritas de los usuarios del marketplace, con más de 44.800 valoraciones (entre las que destacan las favorables): hablamos de la cafetera superautomática Magnifica S de De'Longui, ahora con un descuento del 42% o, lo que es lo mismo, con un ahorro de 200 euros.

Esta cafetera permite preparar dos cafés al mismo tiempo. Amazon

Gracias al descuento que han aplicado para celebrar que vuelve a ser Prime Day en Amazon, esta cafetera superautomática valorada en 500 euros, según datos visibles en la web del marketplace, pasa a costar menos de 300. Una rebaja muy atractiva que puede que no se repita hasta el próximo Black Friday, que coincide con el último viernes de noviembre.

Cabe destacar que esta oferta Prime estará solo activa durante las próximas horas, bien sea porque se acabe el stock rebajado disponible o porque durante la próxima jornada de descuentos, Amazon cambie el precio por cuestiones internas.

Características de la Magnífica S de De’Longui

Uno de los motivos por los que esta cafetera destaca frente a los modelos clásicos es porque el molinillo de café está integrado: muele el grano segundos antes de preparar cada taza, con el nivel de intensidad y sabor que marquemos en la pantalla. De esta forma, aprovecha el aroma y el sabor de cada uno de ellos y evitar los molidos torrefactos cuyo proceso de elaboración desconocemos. Además, para no perder tiempo ni gastar más de lo debido en la factura de la luz, su brazo de doble salida permite las bebidas de dos en dos, ya sea un clásico expreso o una receta más elaborada, apoyándonos en el espumador que incorpora y que nos ayuda a conseguir un café digno de barista.

La calidad del café también se la debe a la bomba de 15 bares de presión, que sacan el máximo partido a cada grano de café y lo exprimen para que, sin perder cualidades, aporte el mejor sabor. También favorece el proceso la tecnología de regulación de la temperatura para que cada taza se prepare a los grados que exija el consumidor en cada momento. De esta forma, solo se calienta el agua necesaria para elaborarla.

Cómo disfrutar de las rebajas del Prime Day de Amazon

Para poder disfrutar de estos descuentos, hay que ser Prime, el club premium de Amazon que ofrece ventajas a sus usuarios a diario. Entre las ventajas de este club encontramos los envíos gratuitos en casi todos los productos o el acceso a servicios como Prime Video. Además, si todavía no has probado las bondades de esta opción, Amazon te ofrece 30 días de prueba gratis en su servicio Prime, pudiendo no continuar en el club una vez finalizado este periodo. Por ello, la Fiesta de Ofertas Prime puede ser un buen momento para aprovechar el mes de prueba gratuito.

