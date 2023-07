El superalimento que siempre deberías conservar en la nevera o en el congelador y no lo haces

Si hay un superalimento que en los hogares de España que a menudo acaba en las despensas o almacenados en su propia bolsa o recipiente, ese no es otro que uno de los frutos secos más consumidos gracias a sus ricas propiedades nutricionales. Este producto alimenticio no podría ser otro que las nueces. Pero no es el único. Lo mismo ocurre con muchos otros como las avellanas, las almendras, los anacardos o los pistachos.

Sin embargo, normalmente no se conservan de forma óptima para que duren hasta seis meses. Y es que, al contrario de lo que se suele pensar, el frío del refrigerador permite una conservación en el caso de muchos alimentos puesto que se evita que se oxiden de forma mucho más rápida. Pero todavía hay más, porque tal y como explican desde Nueces de California, incluso se pueden congelar.

¿Dónde se conserva mejor la nuez?

"¿Sabías que las nueces se conservan mejor en la nevera? Cerradas herméticamente y guardadas en un lugar fresco, así es como las nueces se mantienen crujientes, frescas y conservan su delicioso sabor hasta 6 meses", aseguran desde Nueces de California, donde confiesan que, si las metemos en el congelador, nos pueden durar hasta un año entero conservando sus propiedades.

Para ello, lo ideal es conseguir un tarro de cristal hermético donde podamos meter nuestras nueces para conservarlas en el frigorífico y así tener siempre a mano y en perfecto estado nuestra ración diaria, ya que con tan solo un puñado de nueces al día conseguimos la cantidad diaria recomendada de Omega 3.

Además, señalan que cuando se pongan las nueces en la nevera hay que separarlas de alimentos con fuertes olores, como es el caso de pescado, cebolla, repollo, ya que éstas podrían absorber el aroma de otros alimentos. Las nueces no deben ser cascadas hasta el momento de su consumo, esto hará que mantengan su buen sabor, señalan.

¿Cuál es el beneficio de comer nueces?



Las nueces son un alimento rico en vitamina B y E, además de ser una fuente de potasio, magnesio, fibra y fósforo y zinc. Asimismo, aportan ácidos grasos poliinsaturados, en especial el Omega-3, lo que ayuda a reducir riesgos coronarios. Según Mayo Clinic, este fruto seco contribuye a mantener una dieta saludable para el corazón gracias a su aporte de ácidos grasos omega 3, fibra, vitaminas y L-arginina.

​Ayudar a reducir los niveles de colesterol "malo" (LDL) y triglicéridos de lipoproteína de baja densidad.

Mejorar la salud del revestimiento de las arterias.

Contribuir a la disminución de la inflamación relacionada con la enfermedad cardíaca.

Reducir el riesgo de presentar coágulos sanguíneos.

Otros de los beneficios para la salud relacionados con el consumo de nueces, tal y como apuntan en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, serían los siguientes:

Protegen a las células del organismo al contener potentes propiedades antioxidantes (vitamina E).

Disminuyen el riesgo cardiovascular.

El aporte de minerales como el potasio contribuye al correcto funcionamiento de los músculos y del sistema nervioso.

Contienen magnesio, que favorece la producción de glóbulos blancos, mejora la función del sistema nervioso, muscular, cardiovascular y óseo. Además, contribuye a reducir la presión arterial.

El alto nivel de fibra regula el tránsito intestinal y produce una sensación de saciedad a largo plazo.

Uno de los oligoelementos más importantes presentes en este fruto es el zinc, que estimula el sistema nervioso y favorece la salud ósea.

El aporte de fósforo, por su parte, mejora la capacidad cognitiva.

¿Qué cantidad de nueces se debe consumir diariamente?

La Unión Europea reconoce las propiedades saludables de las nueces y afirma que un puñado de nueces al día, esto es unos 30 gramos, o lo que es lo mismo, cinco nueces, contribuye a mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos, aportan energía, ayudan al tránsito intestinal y relaja los músculos.

Por cada 100 gramos las nueces aportan:

Calorías: 645 kcal.

Hidratos de carbono: 13,71 g.

Grasas: 65,21 g.

Proteínas: 15,23 g.

Fibra: 6,7 g.

