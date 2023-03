Los grandes supermercados ofrecen una gran variedad de productos, con enormes catálogos que se amplían cada año con el fin de atraer a cada vez más clientes. Mercadona es uno de los supermercados que más renueva su stock, ya sea con novedades en sus estanterías o retirando productos de droguería o alimentación.

Casi cada semana llegan novedades a la cadena valenciana, pero, a la vez, otros productos se retiran de sus estanterías para dejar hueco. Cuando esto ocurre, son muchos los clientes que acuden a las redes sociales para informarse o reclamar su reposición.

La cuenta oficial de Mercadona se encarga de responder a los usuarios a través de Twitter, informando de cuáles son los productos que siguen disponibles y cuáles son los que ya se han retirado de su surtido. Además, en muchas ocasiones ofrecen alternativas o productos similares con los que cocinar recetas similares. Estos son diez productos que han sido retirados del surtido de Hacendado en este mes de marzo.

Cereales rellenos de chocolate negro

Los cereales rellenos son uno de los 'best sellers' del catálogo de Mercadona, con opciones como leche, chocolate con leche y negro. Ahora, la empresa de supermercados ha confirmado que estos últimos ya no se encuentran disponibles en sus estanterías: "Lo sentimos, pero ya no tenemos este producto, ahora puedes disponer de los Cereales Rellenos de Avellana", tuiteaba la cuenta de Mercadona, proponiendo una alternativa a una de las usuarias de Twitter que preguntaba por redes.

no me digáis que habéis retirado esto por dios os lo pido por favor @Mercadona pic.twitter.com/ZcQoTSahGM — illo (@PaloloJuan) March 15, 2023

Mini tostadas de trigo integrales

Otro de los productos que ya no se pueden adquirir en estos supermercados el paquete de mini tostadas de trigo integrales, un producto compuesto principalmente por harina integral y semillas de sésamo. Estas tostadas venía en un paquete de 100 gramos y estaban disponibles pro 1 euro. Ahora, la cuenta oficial de Mercadona ha confirmado que no formará parte de su surtido a partir de ahora.

@Mercadona que pasa con este pan que llevo mucho tiempo sin encontrarlo? pic.twitter.com/zx7ImMWnqj — mammen lara (@mammencita) March 17, 2023

Zumo de fruta y leche sin azúcar

Una de las opciones de zumos de fruta que se podían encontrar en el surtido de Hacendado era este, un zumo de mango y naranja mezclado con leche. Algunos usuarios en Twitter han preguntado por este zumo sin azúcar, a lo que la cuenta oficial de Mercadona ha respondido confirmando que ya no se vendería en sus supermercados.

Patatas fritas 'finísimas'

La bolsa de patatas fritas 'finísimas' ya no se encuentra entre los productos del surtido de Mercadona, según han confirmado desde la cuenta oficial del supermercado. "Vamos a compartir tu respuesta con los responsables", han asegurado los encargados de la cuenta oficial del supermercado.

Vamos a compartir tu respuesta con los responsables. Aquí te dejo la 📷! Feliz fin de semana! pic.twitter.com/LnCWE2ZFG7 — Mercadona (@Mercadona) March 17, 2023

Galletas de chocolate con cacahuetes

Lo que hacía especial a estas galletas es la capa crujiente que las rodea, formada a partir de trocitos de cacahuete bañados en chocolate. Estas galletas se vendían en un paquete de 150 gramos y eran un enorme éxito entre el surtido de la marca Hacendado. Ahora, el supermercado ha decidido retirarlas de sus estanterías.

Hola, @Mercadona llevo un tiempo sin encontrar estas galletas por vuestros supermercados. Se han retirado? pic.twitter.com/Q7ZOcypX7i — Javi Torres (@eltorrespaco) March 15, 2023

Merluza al natural

Este pescado en lata, 70 gramos de merluza al natural, comenzó a venderse en Mercadona en 2021 y era una de las opciones de conserva saludable más conocidas del supermercado valenciano. Ahora, Mercadona ha decidido retirarla de sus estanterías.

@Mercadona Buenas tardes, habéis retirado las latas de merluza? 😔 — blue moon (@avilecon) March 15, 2023

Un vistazo a los ingredientes nos permitía comprobar que esta conserva de merluza al natural solo contaba con cuatro ingredientes, siendo un 58% de merluza y un 40% de agua.

Postre de caramelo

Este postre con sabor a caramelo era una de las opciones que se podían encontrar en los frigoríficos de Mercadona, una mezcla entre yogur y natillas que encantaba a los clientes. Este era postre lácteo con huevo fresco al caramelo, que también tenía entre sus ingredientes para la elaboración nata, leche entera, azúcar, agua, leche en polvo o almidón. Mercadona ha confirmado en sus redes que lo ha retirado de sus supermercados, asegurando que van "a compartir los comentarios con los responsables correspondientes".

Espero @Mercadona que sea puntual si no os odiaré toda la vida…primero me quitasteis el coulant de caramelo, y ahora el postre de caramelo? Decirme que va a volver por favor 🙏🏼 pic.twitter.com/kJ5C21PDef — Paula Hidalgo Yenes (@Hidalgo_Pau) March 13, 2023

Bollo con pepitas de chocolate

Mercadona contaba con su propia versión de los Bollycao o Weikis, un bollo con pepitas de chocolate elaborado sin huevo, sin gluten y sin lactosa. Ahora, los encargados de la cuenta oficial de Twitter de Mercadona han confirmado que no estarán disponibles. "Ya no tenemos este producto, en su lugar podemos ofrecerte el bizcocho de chocolate sin gluten y sin lactosa" respondía la cuenta de Twitter cuando una clienta les preguntaba por ellos.

@mercadona porque vais a quitar estos bollos??? Igual que las magdalenas y el bizcocho pic.twitter.com/IOzs0QwdV5 — Nerea (@NereaFTorre) March 16, 2023

Tortitas americanas preparadas

Las tortitas americanas son todo un clásico en Estados Unidos, un desayuno delicioso que Mercadona ofrecía ya preparado en su surtido. Ahora, han decidido retirarlas. "Eran súper prácticas para el desayuno ya que sólo tenias que calentar, sin ensuciar apenas y estaban deliciosas" comentaba un usuario en Twitter, reclamando la vuelta de estas tortitas preparadas.

@Mercadona Ya no vendéis las tortitas americanas preparadas? No vais a sustituirlas por ningún producto similar? Nadie vende nada parecido. Por favor, reponed. — Los Pechines (@LosPechines) March 13, 2023

Preparado para bizcocho sin gluten

Uno de los productos que los clientes celiacos más valoraban en Mercadona era su preparado para bizcocho sin gluten. Mercadona ha confirmado a través de su cuenta de Twitter que ya no venderán este producto. "En su lugar podrás encontrar un nuevo preparado sin gluten de 1 kg con el que podrás realizar tanto productos panificables como repostería", confirman desde la empresa.

@Mercadona @Mercadona hace tiempo que no veo el preparado sin gluten para hacer bizcocho. Lo necesito, pués es el único dulce que me permito de vez en cuando.

Noto muchos cambios en la empresa, para mí gusto no bien recibidos...es una pena. pic.twitter.com/TOyBUinqdZ — Halice (@halizia4) August 20, 2022

