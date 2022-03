Por qué los nuevos utensilios de Cecotec son el 'guilty pleasure' que todos queremos en nuestra cocina

En la cocina prima la utilidad, sin duda alguna. Pero, pasar tanto tiempo entre fogones nos ha demostrado que concederse algún que otro capricho tampoco está de más. Eso ocurrió cuando te decidiste (¡por fin!) a comprar una freidora sin aceite y ahora es casi tu pequeño electrodoméstico favorito. No nos extraña cuando permite preparar y disfrutar de delicias foodies como patatas fritas, croquetas o aros de cebolla con menos calorías. Eso sí, no es el único dispositivo que reina en tu cocina, puesto que desde que el robot llegó a esta estancia, tu vida ya no es igual.

Claro que, junto a estos gadgets que nos facilitan nuestras tareas en la cocina, hay algo que no puede faltar desde que ponemos un pie en esta estancia: los utensilios básicos. Y es que, por más que contemos con dispositivos tecnológicos, es fundamental tener un buen juego de sartenes y un buen kit de herramientas culinarias para lograr el éxito culinario. Cecotec está dispuesto a ayudarnos y ha incluido en su catálogo nuevos productos que se han convertido en nuestro guilty pleasure: los sets de utensilios de colores en tonos pastel que incluyen 9 piezas por poco más de 30 euros.

Los nuevos utensilios de cocina de Cecotec. Cecotec

Aunque, en un primer golpe, el precio pueda parecer excesivo por unos utensilios de cocina, este set va mucho más allá de los colores pastel por los que, claramente, han llamado nuestra atención. Para empezar, el kit culinario de Polka incluye nueve herramientas de trabajo: espumadera (33 cm), cuchara ranurada (33 cm), de pasta (32,5 cm), sólida (33 cm), cucharón (33 cm), pincel (29 cm), pinzas (27 cm), espátula (33 cm) y varillas para montar (27 cm); todas fabricadas de silicona antiadherente, nylon y PP y 100% libres de BPA y otros tóxicos. Además, son resistentes a temperaturas de hasta 220ºC y, con su compra, se adquiere también el vaso recipiente para tenerlos siempre a mano cuando los fogones los requieres.

¡Alerta, más colores en Cecotec!

De la misma marca, Polka, son los nuevos juegos de sartenes del catálogo de Cecotec que, también disponibles en tres colores, han conquistado nuestro corazón culinario (¡y nuestro bolsillo!). Y es que, por menos de 60 euros, puedes llevarte un set de tres sartenes (18, 22 y 26 centímetros) elaboradas a partir de aluminio fundido de alta calidad, con revestimiento antiadherente 100% libre de PFOA y aptas para todo tipo de cocinas, incluyendo las de inducción.

Los tres modelos de sartenes. Cecotec

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.