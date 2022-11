Limpiar las bandejas de horno no es tarea sencilla: la grasa que sueltan los alimentos sumada a las altas temperaturas que alcanza este electrodoméstico generan un combo muy adherente que exige frotar con ahínco durante largos minutos. Con estas manchas, de hecho, ¡a veces ni funciona la mezcla estrella de TikTok con sal, vinagre y bicarbonato! Y no aparecen porque no nos esmeremos en evitarlas: no hay alimento que entre que no vaya a acompañado del correspondiente papel o de una fuente (sobre todo cuando son guisos que llevan salsas o jugos). Sin embargo, las salpicaduras siempre acaban apareciendo; pero quizá sea porque no contamos con la ayuda adecuada.

Aunque el papel de horno es cómodo, (casi) limpio y rápido de usar, debido a la liviandad del material del que está fabricado hace que las manchas acaben traspasando su capa protectora. Por eso, es mejor apostar por tapetes de silicona más gruesos que nos permitan aislar bien las bandejas e, incluso, dejar de usar fuentes extra para aminorar la carga posterior del lavavajillas. Estos de Amazon, por ejemplo, son perfectos para probar esta solución, pues cuestan poco más de 15 euros y, además, son los favoritos de los usuarios: ¡ya cuenta con más de 92.000 opiniones en su catálogo online!

Estos tapetes son muy fáciles de limpiar. Amazon

Así son los tapetes de silicona para el horno

Este pack incluye dos tapetes de silicona aptos para horno, puesto que resisten hasta 250 grados de temperatura. Son antiadherentes para que podamos cocinar cualquier alimento sin temor a que se peguen al sacarlos de este electrodoméstico. Además, no requiere ni aceite, ni espray ni papel de horno específico, lo que nos permite ahorrar al no tener que comprar estos artículos desechables. En cuanto a las medidas, cada lámina mide aproximadamente 29,5x42 centímetros, lo que las hace compatibles con hornos de diferentes tamaños. Las más de 90.000 valoraciones que ha recibido destacan la fácil limpieza de este producto, ya que basta con agua y jabón para eliminar los restos de alimentos y dejarlos como nuevo.

Otros comentarios destacan su buena relación calidad precio y cómo es una buena alternativa para evitar productos de un solo uso como el papel de horno. Eso sí, tal y como detallan en la descripción del producto, es recomendable no cocinar encima dulces o siropes, puesto que el azúcar caramelizado es más difícil de eliminar de este tapete.

