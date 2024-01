Las freidoras de aire no nos gustan, ¡nos encantan! Desde que llegaron a nuestra vida con la promesa de usar menos cantidad de aceite para hacer nuestras comidas más saludables (¡pero igual de deliciosas!) no han parado de escalar puestos hasta convertirse en las favoritas de la mayoría. Y es que, con permiso de los robots de cocina, estos pequeños electrodomésticos nos han demostrado que no necesitamos encender el horno (con los gastos que conlleva) para hacer patatas fritas, pollo, pescado, verduras o, incluso, palomitas de maíz, entre otras recetas.

Sin embargo, su uso, como cabe esperar, también conlleva algún que otro inconveniente. El primero, que a veces, si no apostamos por cestillos de tamaño familiar, debemos realizar varias tandas de cocinado hasta completar la ración deseada. El segundo, que por poco aceite que usemos, los alimentos sueltan jugos y grasa que, después, nos cuesta quitar de nuestra freidora de aire, pudiendo, incluso, obstruir conductos y estropearla. Pero, todo hay que decirlo: si nos pasa, ¡es porque queremos!

Como todo bum comercial, las freidoras sin aceite han venido de la mano de complementos que nos ayudan a optimizar sus usos y, también, a proteger sus funciones. Y si, precisamente, este último punto el que te preocupa, tenemos una solución para ti que cuesta menos de 10 euros: una olla de silicona para cocinar sin manchar nuestro electrodoméstico.

Retiene los líquidos de los alimentos, preservando la limpieza de la freidora y manteniendo jugosos los alimentos. Amazon

Nombre: Olla de silicona para la freidora de aire Descripción: Hecha de material de silicona de alta calidad, libre de BPA, repe los arañazos, a la abrasión, al desgarro y a la suciedad, duradero y con revestimiento antiadherente y respetuoso con el medio ambiente Marca: Homefantasy Rating: 4.2 Precio: 9.99

Este molde evita que los alimentos entren en contacto con la freidora durante el cocinado, para que el pequeño electrodoméstico no se ensucie más de la cuenta. Así, los posibles jugos o restos que se produzcan quedan recogidos en esta olla de silicona que puede limpiarse en el lavavajillas. Con ello, además de apostar por lo reutilizable en vez de por artículos de un solo uso, evitamos que la grasa se apodere de los conductos de nuestro pequeño electrodoméstico, empeorando sus funciones o, incluso, echándolo a perder.

Cómo limpiar nuestra 'air fryer'

Para limpiar correctamente nuestra freidora, primero debemos pasar un papel absorbente por todos los elementos con grasa para retirar la mayoría y evitar que, con el uso del agua, repelamos las últimas gotas y dificultemos esta tarea. A continuación, mezclar en un bol agua caliente, vinagre de cocina y jabón de vajilla para, con la parte blanda de una esponja, retirar toda la suciedad adherida a las ranuras que caracterizan las piezas desmontables de la air fryer. Dejar secar mientras empapamos y escurrimos bien un paño de microfibra para pasar por la zona exterior; ¡y listo!

