Somos lo que comemos, y cada día se está tomando más conciencia de la importancia de cuidar nuestra alimentación. Las etiquetas de los productos que compramos en el super, que antes nos parecían un puñado de letras agrupadas sin importancia, en la actualidad para gran parte de la población se han convertido en un indicador definitivo para decidir echar dicho producto al carrito o no.

Es posible que hayas decidido eliminar -o hacerlo en cierta medida- algunos ingredientes como el gluten o el azúcar, ya sea bajo recomendación de un profesional o con el objetivo de comenzar a cuidar más tu alimentación.

La posición y las cantidades de los ingredientes que aparecen en las etiquetas de los productos nos muestras cómo es de saludable -o no- aquello que tenemos entre las manos, aunque en ocasiones caemos en la trampa.

Es posible que acudas al supermercado con el objetivo de comprar productos libres de azúcares pero te acabes llevando productos que contienen fructosa, sacarosa o dextrosa. Error. Llevan azúcar.

Por ello, y para que no te metan gato por liebre, lo ideal es saber reconocer el azúcar aun cuando no se llama azúcar. Existen otras maneras de denominarlo y que se presenten en las etiquetas con nombres que no identificas como azúcar.

Estos son los otros nombres con los que te puedes encontrar el azúcar: