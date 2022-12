La Navidad nos pisa los talones. El puente de la Constitución ya está aquí y la mayoría estamos inmersos en la decoración indoor que acompañará las muchas luces que ya iluminan las ciudades españolas. Después, será cuestión de días que comencemos a diseñar los menús con los que deleitaremos a los nuestros que, independientemente de si hemos apostado por las recetas clásicas o nos hemos venido arriba con la vanguardia, deseamos (¡con todas nuestras fuerzas!) que sean deliciosos y dignos de recuerdo durante el resto del año. Pero, para lograrlo, salvo que seamos de los que ya están haciendo su pedido a la propuesta delivery de Dabiz Muñoz, hay que trabajar duro.

Hacer una detallada lista de la compra y llevarla a cabo; organizar los cocinados con tiempo para no ir ahogados; rastrear los aperitivos para ir abriendo boca... ¡y darte cuenta de que no llegas a todo! Quizá, no sea por no haber sido previsores, sino porque en casa nos hacen falta pequeños electrodomésticos con los que sacar partido a cada ingrediente, porque el horno tiene una capacidad limitada; y entre huesos para consomé, corderos, lechones y pasteles, ¡no da para más! Pero, ¿y si cumplimentamos sus funciones con una de las freidoras de aire de las que todos hablan? Hoy en Amazon, en 20deCompras hemos descubierto una por menos de 80 euros que puede ser la aliada que esperabas para la operación ‘En Navidad triunfó con el menú’.

La superficie de la freidora aire caliente está esmerilada, por lo que no se quedan huellas ni manchas en la superficie. Amazon

Lo mejor de esta freidora sin aceite

Si bien es cierto que la airfryer de Taylor Swoden aún cosecha pocas valoraciones en Amazon (apenas supera las 150), la mayoría destacan por ser muy positivas (¡el 70%!), lo que le ha valido rozar las cinco estrellas doradas. Una buena puntuación que a los usuarios nos ayuda a identificar aquellos productos fiables por los que apostar es una buena inversión; y teniendo en cuenta que este modelo está, hoy, 104 euros más barato según el gigante de las compras online, parece impensable no pedirle esta freidora a Papá Noel o los Reyes Magos. Pero, ¿cuáles son las prestaciones técnicas por las que merece la pena?

Gran capacidad de 5,5 litros. A diferencia de los primeros modelos de freidora de aire que salieron al mercado, cada vez son más los modelos que apuestan por diseños compactos pero con gran capacidad. Gracias a ello, permiten cocinar en una sola tanda mayores cantidades de los ingredientes escogidos, ahorrando tiempo y dinero, pero sin comprometer el espacio disponible en casa.

A diferencia de los primeros modelos de freidora de aire que salieron al mercado, cada vez son más los modelos que apuestan por diseños compactos pero con gran capacidad. Gracias a ello, permiten cocinar en una sola tanda mayores cantidades de los ingredientes escogidos, ahorrando tiempo y dinero, pero sin comprometer el espacio disponible en casa. Un programa para cada necesidad. Uno de los puntos fuertes del modelo Cynthia es que incluye siete programas predeterminados para que, desde que la recibamos en casa, podamos sacarle partido y conseguir recetas con resultados impecables. Para lograrlos se sirve de unas temperaturas que oscilan entre los 60 y 200°C y tiempos de uno a 60 minutos ajustables.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.