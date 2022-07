Listado de los 50 mejores restaurantes del mundo y seis son españoles

The World's 50 Best Restaurants

El famoso restaurante danés, Geranium, todo un referente de Copenhague, ha obtenido el primer puesto como mejor restaurante del mundo en 2022 en la lista 'The World 50 Best'. Con un icónico menú de degustación que se modifica en función de la temporada y que se tarda en realizar cerca de tres horas, este restaurante cuenta con tres estrellas Michelin, y no es para menos.

En segunda posición se encuentra el restaurante Central, situado en Lima (Perú), que transmite toda la historia del país y sus tradiciones a través de productos de origen local. De hecho, su menú de degustación mezcla la tierra, el mar y la selva para ofrecer a los comensales vieiras, calamares y almejas frescas de la costa, así como panceta y cuello de chivo de la sierra.

El tercer puesto del ranking lo ocupa un restaurante español: Disfrutar. Situado en Barcelona, los chefs encargados de este popular establecimiento son Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, y ya ha sido galardonado con dos estrellas Michelin.

Estos son los mejores restaurantes del mundo