Las mejores cafeteras de cápsulas según la OCU: dónde conseguirlas a partir de 58 euros

Las cafeteras de cápsulas han sabido ganarse su posición en los hogares tras demostrarnos que podemos disfrutar de un café como el de las cafeterías sin salir de casa. Estos pequeños electrodomésticos son un básico de cualquier hogar y ponen a nuestro alcance la posibilidad de disfrutar de un expreso recién hecho... ¡y en tiempo récord! Si incluso hay máquinas que muelen los granos justo en los instantes previos a que el café ya preparado caiga en la taza. Y es que, aunque la calidad de esta bebida es cuestión de bares (haciendo referencia a la presión necesaria para sacarle todo el máximo partido a cada grano), no siempre tenemos que acercarnos hasta estos establecimientos para saborearla.

De hecho, las cafeteras de cápsulas son las que nos han permitido acceder a múltiples recetas sin la necesidad de tener la formación de barista. Del capuchino al vienés, ahora podemos elegir qué bebida queremos disfrutar y saborearla solo con apretar un botón. Junto a esta posibilidad, este pequeño electrodoméstico también ha ganado adeptos por lo fácil que resulta su limpieza, por su rapidez y por la calidad de la receta que prepara. Ante tal demanda, han sido muchas las marcas que han lanzado al mercado sus propuestas, por lo que la variedad es amplia. Cada una ofrece unos resultados y cuenta con unas prestaciones diferentes y, para ayudarte a dar con el mejor modelo para ti, en 20deCompras hemos rastreado los ecommerces para encontrar aquellas cafeteras de cápsulas que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha destacado.

Las compras maestras

Delonghi Genio Plus EDG315. Aunque no permite preparar varios cafés a la vez, la OCU ha seleccionado este modelo como una compra maestra por la amplia variedad de cápsulas que permite, por su capacidad de preparar otras bebidas calientes más allá del café y por la facilidad de su descalcificación y el escaso tiempo necesario para realizarla. Además, no es de las más ruidosas a la hora de elaborar el café.

Delonghi Genio Plus EDG315. Delonghi

Krups Infinissima KP173B. Otra de las compras maestras destacadas por la OCU es este modelo que permite un control automático de la salida del café, una característica reseñada por la organización. Aunque es algo más ruidosa que el modelo reseñado arriba, tampoco llega a ser molesto. Su depósito de agua es de 1,2 litros para que retrasemos el tener que rellenarlo.

Krups Infinissima KP173B. Amazon

Otras tres buenas opciones

De'Longhi Pixie EN124.S. La organización de consumidores destaca su capacidad para preparar recetas variadas. Aunque tiene el depósito más pequeño de esta selección (0,7 litros), es uno de los modelos que más bares incorpora, un total de 19 bares en comparación con los demás, lo que marca la capacidad de extracción del aroma y sabor de cada grano.

De'Longhi Pixie EN124.S. Amazon

Philips L'OR Barista Sublime LM9012/20. Esta propuesta es la única de la selección que permite preparar dos cafés al mismo tiempo, una característica que, para la OCU, es muy reseñable, igual que su capacidad para batir leche, una prestación práctica para preparar capuchinos y latte machiatto. También cuenta con 19 bares de presión para una extracción de calidad.

Esta cafetera tiene salida para dos cafés. Amazon

Delonghi Genio S Touch EDG426.GY. Este modelo también destaca por su poco ruido al preparar la bebida y por su capacidad de elaborar múltiples recetas. Dispone de la función de apagado automático a los cinco minutos sin usar.

Delonghi Genio S Touch EDG426.GY. Delonghi

