Las claves del éxito del robot de cocina que triunfa entre los usuarios: más de 30 programas... ¡y por 169 euros!

Aunque aún hay quien mantiene una postura reticente hacia los robots de cocina, la realidad es que no paran de ganar adeptos. Estos gadgets han sabido ganarse el corazón de los usuarios más cocinitas, pues les han demostrado que no son solo ideales para perfeccionar cualquier proceso, sino que les permite centrarse en aspectos tan importantes como el sabor sin miedo a que nuestras recetas pueda acabar quemadas, secas o con texturas inadecuadas. No es por ello de extrañar que, dentro del mercado, haya modelos que triunfen entre los compradores, ya sea por el precio, prestaciones o diseño, y que, cada vez que reponen unidades, ¡vuelen!

Este es el caso del Mambo 7090, de Cecotec, que con un precio de salida de 169 euros (gracias a una rebaja previa del 66%), ya es el segundo modelo más vendido de la marca, después del 10090, el indiscutible favorito desde hace semanas. Pero, su precio no es su único atractivo: pone a nuestra disposición 30 funciones, una pantalla táctil y numerosos accesorios para elaborar cualquier plato que se nos venga a la mente. ¿No crees que todo apunta a que este es el momento perfecto para hacerte con él de una vez por todas?

El robot de cocina Mambo 7090, de Cecotec. Cecotec

Lo elegimos por...

La tecnología culinaria que incluye. Uno de los puntos fuertes de estos robots es que incluyen sistemas inteligentes que los llevan a convertirse en nuestro pinche perfecto. En el caso del 7090 de Cecotec, además de dar acceso a una comunidad social interactiva con nuevas recetas semanales, este modelo cuenta con una gran pantalla digital, intuitiva y de control táctil para facilitar la usabilidad al usuario.

Uno de los puntos fuertes de estos robots es que incluyen sistemas inteligentes que los llevan a convertirse en nuestro pinche perfecto. En el caso del 7090 de Cecotec, además de dar acceso a una comunidad social interactiva con nuevas recetas semanales, este modelo cuenta con una gran pantalla digital, intuitiva y de control táctil para facilitar la usabilidad al usuario. Numerosos procesos culinarios. Si lo que el usuario busca es un robot todoterreno que se adapte a cualquier receta, este es su modelo: integra 30 funciones para agilizar procesos o crear básicos de cocina de forma fácil y rápida. Así, es capaz de trocear, licuar, triturar, moler, pulverizar, rallar, batir, emulsionar, remover, escalfar, confitar, amasar... También ofrece la función de cocinar a baja temperatura, fermentar y mantener caliente, para que tu plato esté listo para comer en el momento adecuado.

Si lo que el usuario busca es un robot todoterreno que se adapte a cualquier receta, este es su modelo: integra 30 funciones para agilizar procesos o crear básicos de cocina de forma fácil y rápida. Así, es capaz de trocear, licuar, triturar, moler, pulverizar, rallar, batir, emulsionar, remover, escalfar, confitar, amasar... También ofrece la función de cocinar a baja temperatura, fermentar y mantener caliente, para que tu plato esté listo para comer en el momento adecuado. Los accesorios importan. Este robot, aunque no cuenta con báscula incorporada, incluye varios accesorios para cumplir con todas las necesidades culinarias. Destaca la cuchara MamboMix para amasar, que no corta la masa para que esta tenga un mayor volumen. También incluye un cestillo de hervir y vaporera para poder preparar hasta cuatro elaboraciones de forma simultánea.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.