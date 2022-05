Con la llegada del calor, nuestro menú semanal cambia por completo. Toca decir adiós a los platos de cuchara que tan bien nos han sentado durante los meses más fríos del año y recibir con los brazos abiertos a aquellas preparaciones fresquitas que lograrán que nuestras digestiones sean ligeras. Desde el gazpacho más popular hasta ensaladas de todo tipo (¡sobre todo de patata y pasta!), los platos con poca elaboración se adueñan del día a día; aunque, eso sí, con presencia de un segundo plato proteico al que rara vez renunciamos: ¿nos pasamos al lado de la carne y pescado a la plancha?

Este tipo de cocción, además de ahorrarnos tiempo, porque sus altas temperaturas nos permiten preparar alimentos en tiempo récord, evita el exceso de grasas y aceites, restando así calorías a la receta, entre otros beneficios.

Eso sí, para aprovechar las ventajas de esta forma tan saludable y veraniega de cocinar es importante tener una buena sartén o un pequeño electrodoméstico, como las planchas, que se encarguen de regular por nosotros temperatura e intensidad para que los productos no pierdan propiedades (¡y mucho menos sabor!). Y desde 20deCompras hemos dado con uno que no solo va sujeto a una de las marcas más populares en esta materia, Jata, sino que está rebajado un 40% (¡te lo llevas a casa por menos de 29 euros!) y es uno de los más populares de Amazon (ya cuenta con más de 2.800 buenas valoraciones). Nuestro consejo: no dejes escapar este ofertón.

Esta plancha es capaz de mantener el calor en los alimentos. Amazon

Además de por su diseño elegante a la par que moderno (¡y discreto!), este modelo de Jata tiene mucho más que ofrecernos para que comer a la plancha sea rápido, rico y fácil. Para empezar, toda su base está cubierta de un material antiadherente que evita que evita que los productos se peguen, se quemen o pierdan sus jugos naturales. Una característica muy bien valorada cuando optamos por esta clase de pequeños electrodomésticos a la que se suma, entre otras, su sistema para mantener el calor. Es capaz de mantener el calor durante un tiempo determinado, por lo que se puede llevar a la mesa (gracias a que sus asas se mantienen frías) y terminar de cocinar allí o recalentar cualquiera de los ingredientes de los que vayamos a disfrutar.

Y, si ahora solo puedes pensar en lo difícil que debe ser de limpiar, espera: ¡porque todo son facilidades! Después de cada uso, se pueden eliminar los restos de comida o la grasita con facilidad para evitar que se adhieran a la plancha y pierda sus propiedades. De hecho, es más fácil hacerlo cuando todavía está templada, siendo suficiente con pasar un paño húmedo que elimine los restos de comida y aceite. Cabe destacar que, si damos con alguna mancha difícil, es mejor para eliminarla utilizar un paño mojado en un poco de aceite o, si se prefiere, la plancha de asar se puede meter en el lavavajillas para su óptima limpieza.

