La cafetera de L’Or, por 50 euros: claves para llevártela a mitad de precio... ¡antes de que se acabe el 'stock'!

Desde primera hora hasta la merienda (¡y más tarde no para evitar empeorar la calidad del sueño!), el café es una de las bebidas más disfrutadas a lo largo del día. Bien preparado, goza de un sabor intenso y un aroma inconfundible que bien combina con una tostada de mantequilla, galletas o con un pincho de tortilla. Pero, como todos los baristas bien saben, prepararlo en casa no es sencillo si no contamos con las herramientas adecuadas; por eso, y para evitar los errores más comunes, es importante invertir en una buena cafetera. ¡Y cuanto antes mejor!

Conscientes de que el precio es importante, desde 20deCompras hemos rastrado cuáles son los modelos que ahora podemos encontrar rebajados en Amazon, y hemos dado con uno que nos ha encantado y, probablemente, a ti también. Se trata de la cafetera de L’Or Barista, una apuesta segura en lo que a la calidad se refiere, que, además, ahora está casi a mitad de precio: ¡te ahorras más de 50 euros en su compra!

Esta cafetera tiene salida para dos cafés. Amazon

De dos en dos o para realizar uno más largo, la doble salida de esta cafetera es uno de sus puntos fuertes. A los que, sin duda, se unen otros aspectos como sus 19 bares de presión para un expreso perfecto, el menú de bebidas que ofrece (para que cada uno se prepare en un clic la suya) y la variedad de cápsulas disponibles que comercializa la marca.

Otros modelos interesantes

Aunque llevarnos a casa una máquina de L’Or por menos de 53 euros es una oportunidad difícil de dejar escapar, a la hora de tomar café hay tantos gustos como usuarios. Por eso, desde 20deCompras hemos querido reseñar un par más con diferentes prestaciones (¡pero también muy buen precio!) para que cada uno escoja el pequeño electrodoméstico que mejor se adapta a él.

La Express Manual Power Espresso, de Cecotec. Aunque no tiene rebaja, por menos de 70 euros te llevas este modelo con doble salida de café, presión de 20 bares, vaporizador orientable y superficie calientatazas para que siempre estén a la temperatura perfecta.

Este modelo incluye vaporizador orientable. Amazon

La Nespresso De'Longhi Inissia. Ni qué decir tiene que es uno de los modelos de cápsulas más famosos del mercado, y las 24.000 valoraciones que tiene en Amazon lo certifican. Ahora, puedes llevártela a casa 20 euros más barata... ¡y con un 'pack' de bienvenida de 14 dosis de diferentes sabores de regalo!

Esta compra incluye un 'pack' de cápsulas de bienvenida. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.