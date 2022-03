Hoy es tu día: uno de los robots de cocina más famosos del mercado puede ser tuyo por menos de 200 euros

En la cocina, hay dos clases de personas: los que adoran invertir rato en los fogones probando nuevas recetas para alegrar al estómago y los que solo pisan esta estancia de la casa para calentarse un táper del supermercado (o de casa de sus padres con algo de suerte). Sea cual sea tu perfil foodie, los utensilios de cocina y los gadgets culinarios son los mejores aliados para tu alimentación. Nos referimos a pequeños electrodomésticos como freidoras sin aceite, sandwicheras, planchas de asar y otros artículos que nos ayudan a dar con la receta perfecta. A los más cocinitas, estos les sirven para perfeccionar sus elaboraciones y ganar tiempo con alguna de ellas y, a los que no saben casi ni encender un fuego, les pueden llegar a salvar el menú semanal.

Claro que, si hablamos de un aliado para ambos, no podemos no mencionar a los robots de cocina. Estas máquinas son capaces de preparar recetas completas, pero también procesos de elaboraciones complejas, permitiéndonos ahorrar tiempo en la cocina. Así, se han convertido en un objeto de deseo para muchos usuarios... aunque no siempre se puede hacer frente a la inversión que requieren. Sin embargo, en 20deCompras queremos ayudarte a incluir uno de estos dispositivos en tu cocina, para que puedas enamorarte de todas sus prestaciones y, por ello, hemos buscado una oferta que no vas a poder dejar pasar: el robot Mambo 8090, de Cecotec, cuesta ahora menos de 200 euros... ¡y te ofrece más de 30 funciones a cambio!

El robot de cocina Mambo 8090. Cecotec

Elígelo por...

Disponer de 30 funciones. Entre los puntos fuertes (¡e indiscutibles!) de este modelo, no podemos perder de vista que pone a nuestra disposición hasta 30 funciones diferenciadas que nos ayudarán a preparar cualquier receta en tiempo récord. Prestación a la que se suman sus diez velocidades diferentes.

Entre los puntos fuertes (¡e indiscutibles!) de este modelo, no podemos perder de vista que pone a nuestra disposición hasta 30 funciones diferenciadas que nos ayudarán a preparar cualquier receta en tiempo récord. Prestación a la que se suman sus diez velocidades diferentes. Facilidad de manejo. Si hay algo que nos aterra, es invertir dinero en un pequeño electrodoméstico que no vamos a saber utilizar o sacar partido convenientemente; algo que no va a suceder por el Mambo 8090. Gracias a su pantalla digital y su panel de control táctil, este robot facilita los procesos, para que no perdamos tiempo aprendiéndolo a manejar.

Si hay algo que nos aterra, es invertir dinero en un pequeño electrodoméstico que no vamos a saber utilizar o sacar partido convenientemente; algo que no va a suceder por el Mambo 8090. Gracias a su pantalla digital y su panel de control táctil, este robot facilita los procesos, para que no perdamos tiempo aprendiéndolo a manejar. Incluir recetario. Para que estrenarlo nada más recibirlo sea posible, este modelo, como otros tantos de la marca, incluye un recetario completo para que vayamos aprendiendo a manejarlo al tiempo que disfrutamos desde los platos más clásicos a otros de vanguardia.

