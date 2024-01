Un exempleado de Telepizza explica por qué no cortan las pizzas que envían a casa

La pizza es uno de los productos de comida rápida más populares. Fácil de comer, sabrosa y de ingredientes personalizables, es la opción clásica para juntarse con amigos, ver un partido, etcétera.

Una de las empresas punteras en el mercado en España es Telepizza. Un extrabajador de la compañía madrileña ha explicado una de las grandes incógnitas que tienen los envíos de esta firma.

El usuario de TikTok @achero_tattoo explicó en un vídeo: "Las pizzas que llegan a casa no están cortadas casi. Está hecho aposta".

"Yo la primera pizza que corté para casa la corté bien. Y nos la devolvieron", añade el tiktoker en su vídeo. El motivo no es otro que si la pizza sale totalmente cortada del restaurante, cuando llega a su destino "espachurrada".

"Por eso no se cortan las pizzas, porque si no no llegamos a casa. Se desmontan", agregó el exempleado de Telepizza en el vídeo, que se ha hecho viral.

Algunos comentaristas le dan la razón: "Como repartidor del Papa John's que fui le doy la razón", dice uno. "Se marcan solo porque, si no, llega un puré grasoso", añade otro.