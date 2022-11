Esto es lo que necesitas para hacer la tortilla de arroz que triunfa en redes sociales 

Las discusiones clásicas por la tortilla de patata residían en si esta lleva cebolla o es mejor no añadírsela. Pero, lejos de esa trifulca enquistada en el tiempo, ahora aparecen otras por las nuevas combinaciones que han nacido y parecían imposibles en una tortilla de patata. No obstante, van ganando terreno en redes sociales como Instagram y nadie se acuerda ya de la cebolla. Pero, ¿puede ser una tortilla de patata de espinacas o de arroz? Lo que está claro es que con la tortilla pega todo y puedes hacerlas con arroz, espinacas, cebolla o cómo tú quieras, pero, lo importante es que siga teniendo la forma de una tortilla de patata, es decir, que no se te rompa al darle la vuelta o que se te pegue en la sartén.

Lo primero para que no se te pegue una tortilla o no se te rompa al darle la vuelta es tener una buena sartén ¡y si es doble mejor! Por eso, este modelo de Amazon es ideal para hacer tortillas de lo que tu quieras y darles la vuelta sin problema. Es doble resistente y antiadherente para que no se te pegue ninguna.

¡Muy difícil de rayar! Amazon

Ahora que tienes la sartén perfecta solo te faltan los utensilios de cocina ideales para que no se rayen y para ello los mejores son los de silicona. Este pack de nueve de la marca española Cecotec muy resistentes te encantará.

Incluye nueve utensilios con mango de acero. Amazon

Solo te queda la receta de la nueva tortilla que arrasa en redes sociales, así que toma nota de los ingredientes y la elaboración muy fáciles.

Receta de tortilla con arroz Ingredientes 200 gramos de arroz 3 huevos 20 gramos de queso parmesano rallado 100 gramos de requesón Sal Aceite Pimienta negra

Elaboración Empezamos por desmenuzar el requesón, cocer el arroz y dejar enfriar. Mientras, en un bol grande, ponemos los huevos, el queso, la sal y la pimienta para mezclar. Una vez mezclado lo anterior le añadimos el arroz hasta crear una masa. Procedemos, entonces, a calentar el aceite y cocinar la mezcla a fuego bajo durante unos 15 minutos con la tapa de la sartén hasta que se dore. Giramos la totilla y otros 15 minutos de cocción.

