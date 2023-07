Este es el truco para comprar la freidora de aire 2 en 1 de Moulinex con 70 euros de descuento

Lo mejor de un cumpleaños son los regalos y el 24 aniversario de Media Markt ha traído multitud de ellos y de rebajas, pero para sus clientes. El ecommerce ha lanzado esta semana multitud de ofertas que no puedes desaprovechar, como esta freidora de aire dos en uno que también es parrilla de la marca Moulinex con un 35% de descuento. El modelo Fry and Grill es XXL, ya que su capacidad es más de seis litros, y al ser freidora y parrilla al mismo tiempo se convierte en una solución sana, sabrosa y saludable para los que quieren comer saludable sin renunciar a comidas deliciosas. Pero, su función dos en uno no es el único motivo que la convierte en una gran oferta, también su potencia, 1.830 vatios, su capacidad, 6,5 litros y su variedad de modos para cocinar una amplia cantidad de platos y alimentos diferentes con eficiencia. Sin olvidar, por supuesto, su rebaja de 199,99 a 129 euros.

Moulinex Easy Fry & Grill de tamaño XXL de seis litros y medio. Media Markt

Esta freidora de aire de Moulinex presenta ocho programas prestablecidos que simplifican el proceso de cocinado, permitiéndole cocinar desde patatas fritas crujientes hasta pescados jugosos con tan solo presionar un botón. Y, también destaca por encima de otros modelos su tecnología de circulación de aire caliente de alta velocidad, que permite obtener resultados similares a los de una freidora con aceite tradicional, pero sin necesidad de utilizarlo.

La gran capacidad de esta freidora sin aceite permite cocinar dos alimentos diferentes a la vez. Esto significa que gracias a un divisor que viene incluido y es extraíble puedes dividir la cesta de más de seis litros en dos secciones diferentes para cocinar dos alimentos distintos y que estén listos al mismo tiempo, pero sin que se mezclen. Además, como hemos apuntado, este modelo 2 en 1 también es parrilla, una de aluminio fundido con revestimiento antiadherente, orificios para drenar la grasa y una cocción prácticamente sin humo que promete una carne o verduras tiernas y jugosas cocinadas a la perfección, sin humo y sin apariencia frita.

No menos importante es su diseño, elegante y de color plata, para que quede como complemento perfecto en cualquier cocina. Y, por supuesto, la seguridad. Este modelo está equipado con un sistema de apagado automático que evita el sobrecalentamiento y garantiza un uso seguro en todo momento.

