Este es el secreto de Lékué (¡al 20%!) para conseguir unas crepes y unas tortitas perfectas sin manchar la cocina

Durante el verano, debido a las altas temperaturas y a las vacaciones, preferimos pasar menos tiempo en la cocina. Por eso es un buen momento para adquirir un robot que prepare recetas por nosotros. Sin embargo, también nos gusta disfrutar en esta época de elaboraciones más especiales y de experiencias gastronómicas diferentes. Por ello, hay quien no duda en ponerse manos a la obra para ofrecer a su estómago (y al de sus acompañantes) propuestas alternativas a las habituales. Así, por ejemplo, los desayunos y meriendas especiales dejan de ser solo un plan dominical para pasar a protagonizar mañana y tardes festivas.

En estos encuentros culinarios, los panes caseros (gracias a las panificadoras económicas), las mermeladas saludables y los embutidos de la tierra son un must. Pero no hay quien pueda rechazar un pase dulce que alegre cualquier paladar... ¡y menos si es casero! ¿Qué te parecen unas deliciosas crepes o unas suculentas tortitas? Lo mejor de estas propuestas es que pueden complementarse y rellenarse de todo lo que te imagines y, por tanto, son una opción para todos los gustos. Claro que, como todo buen chef sabe, el secreto está en la masa, y dar con la mezcla perfecta para obtenerla no es sencillo... a no ser que cuentes con este kit de Lékué que tiene todo lo necesario para conseguirlo y ahora tiene un 20% de descuento.

El kit para hacer crepes y tortitas. Lékué

Para evitar tener que estar amasando hasta lograr una mezcla de textura líquida y homogénea con la que las crepes salgan perfectas, desde Lékué ofrecen una coctelera que hace todo el trabajo por nosotros. El secreto de este gadget es que incluye unas bolas interiores que emulsionan los ingredientes en el mínimo tiempo y esfuerzo hasta obtener la masa ideal para conseguir crepes finas y tortitas esponjosas y sabrosas (¡y libres de grumos!).

Otros ‘gadgets’ reposteros con descuento

- ¿Quién dijo bizcocho? Este kit de dos moldes de silicona y una espátula es perfecto para que tengas todo lo necesario para iniciarte en la repostería.

El kit para hacer bizcochos. Lékué

- ¡La hora del helado casero! Este kit de 4 polos apilables grandes es la solución para disfrutar de los helados caseros perfectos.

Las poleras de silicona. Lékué

