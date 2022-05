Errores que debes evitar al preparar flan casero: por qué apostar por estos moldes para asegurar el éxito de la receta

El pasado lunes, 23 de junio, los seguidores de MasterChef nos quedamos con la boca abierta. Por primera vez, en los diez años de historia que celebra el show cooking, los jueces tuvieron que cancelar una prueba por la incapacidad de los aspirantes de sacar adelante un plato: un tradicional flan de huevo. Los hemos visto, en los programas anteriores, hacer todo tipo de técnicas de vanguardia y, sin embargo, un postre tan casero (¡y disfrutado!), se les resistió. Pero, lejos de la comodidad del sofá, ¿crees que habrías salvado la prueba sin tener a mano una receta?

A pesar de lo común de esta receta, no todos sabemos llevarla a cabo... ¡hasta ahora! Para empezar, no hay que perder de vista que se debe hacer en tres tramos: por un lado, infusionar la leche con un poquito de vainilla o cáscara de limón; por otro, mezclando los huevos (¡siempre con una yema extra para conseguir el colorcito amarillo!) con el azúcar; y, por último, preparando el caramelo en un cazo con mucho azúcar y una pizca de agua (según lo líquido que lo queramos). ¡Y listo! Aunque, todo sea dicho, sin un buen molde, no habrá flan que merezca la pena. ¿Cuáles debemos elegir? Bajo estas líneas te lo contamos todo para que no cometas ni un solo error.

Utensilios para prepararla con éxito

1 Molde para flan. Aunque se puede preparar en una flanera grande para ir cortando lo que queramos comer, la presentación gana (¡y mucho!) si los preparamos de forma individual. Para ello, necesitamos contar con moldes como estos de Amazon que vienen en ‘pack’ de seis unidades. La capa antiadherente con la que están diseñados evitan que la mezcla de ingredientes quede pegada y eche a perder nuestro postre. Como truco te diremos que es recomendable echar la mezcla lentamente para no incorporar aire a la elaboración.

2 Recipiente para el baño maría. Una de las partes fundamentales del proceso es la cocción. Al ser una receta elaborada con huevos, es necesario que esta se realice con humedad y esto se consigue al baño maría, lo que también aporta suavidad y cremosidad que resultan básicas para desmoldar bien el caramelo. Este molde, a la venta en Amazon, es apto para horno y debemos llenarlo de agua hasta cubrir la mitad del molde.

