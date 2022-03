¿En busca de una (buena) cafetera? Esta de Cecotec es la favorita de Amazon... ¡y cuesta menos de 80 euros!

Ni qué decir tiene que la mayoría pensamos nada más levantarnos en una buena taza de café. Para despejarnos, para no abandonar la rutina, para mejorar el tránsito intestinal o para paliar el hambre de las primeras horas, son pocos los que renuncian a esta bebida natural y fácil de preparar en casa. Sin embargo, y a pesar de lo común de su toma diaria (en repetidas ocasiones), no siempre lo disfrutamos como es debido; ya sea porque seleccionamos cafés molidos o porque no contamos en casa con las herramientas perfectas. ¿La forma más fácil de resolverlo? Apostando por una buena cafetera que lo haga todo por nosotros.

En el mercado, son muchas las marcas que ponen a nuestra disposición cafeteras con prestaciones que van desde lo más básico hasta lo más exclusivo, como esos modelos capaces de moler el grano de café antes de cada toma. Pero, si eres de los que creen que en el medio está la virtud, este de Cecotec es todo lo que necesitas. Además, es la cafetera más vendida, a día de hoy, del catálogo de Amazon y por menos de 80 euros puedes incluirla en tu cocina. ¿Quieres descubrir por qué triunfa y si es la cafetera indicada para alegrar tus mañanas? ¡Sigue leyendo!

‎La cafetera Power Espresso 20, de Cecotec. Amazon

Prestaciones que la convierten en favorita

20 bares de presión y 850W de potencia. Este modelo cuenta con estas prestaciones con las que consigue la mejor crema y aroma para disfrutar del café perfecto.

Este modelo cuenta con estas prestaciones con las que consigue la mejor crema y aroma para disfrutar del café perfecto. Con vaporizador incluido. Para disfrutar del café como un auténtico profesional, este modelo incorpora un vaporizador orientable que espuma la leche, emite agua para infusiones, calienta líquidos y prepara los mejores capuccinos. Por ello, es la mejor opción para quienes tienen alma de barista.

Para disfrutar del café como un auténtico profesional, este modelo incorpora un vaporizador orientable que espuma la leche, emite agua para infusiones, calienta líquidos y prepara los mejores capuccinos. Por ello, es la mejor opción para quienes tienen alma de barista. Con cuchara dosificadora. Otra de las prestaciones que hacen de este modelo uno de los favoritos de los que adoran preparar cafés especiales es su cuchara dosificadora que nos permite prensar el café para obtener el mejor aroma.

Otra de las prestaciones que hacen de este modelo uno de los favoritos de los que adoran preparar cafés especiales es su cuchara dosificadora que nos permite prensar el café para obtener el mejor aroma. Dos cafés a la vez, para ahorrar tiempo. Esta cafetera es perfecta para aquellos hogares en los que hay más de un amante del café... ¡y rutinas muy ajetreadas! Permite preparar dos cafés a la vez con su brazo de doble salida y su portafiltros admite una o dos tazas.

Esta cafetera es perfecta para aquellos hogares en los que hay más de un amante del café... ¡y rutinas muy ajetreadas! Permite preparar dos cafés a la vez con su brazo de doble salida y su portafiltros admite una o dos tazas. ¡Tazas calentitas! Este modelo cuenta con una bandeja que, además de permitirnos almacenar las tazas, las caliente para evitar el contraste entre el café y el vaso. Esto permite disfrutar de todo el aroma y la intensidad de la bebida.

Este modelo cuenta con una bandeja que, además de permitirnos almacenar las tazas, las caliente para evitar el contraste entre el café y el vaso. Esto permite disfrutar de todo el aroma y la intensidad de la bebida. Fácil de limpiar y de mantener. Y si hablamos de ventajas, debemos mencionar su limpieza. Desde su bandeja de goteo desmontable hasta su depósito de agua extraíble de 1,5 litros.

