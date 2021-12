En 2022 vas a seguir comiendo tápers de tu madre... y lo sabes

Iniciar nuevos proyectos de vida, ya sean laborales, personales o académicos supone, en muchas ocasiones dejar la comodidad del hogar y lanzarse a la aventura de compartir piso y tener que apañárnoslas como podamos con las tareas del hogar o en la cocina desarrollando habilidades culinarias que nunca habíamos necesitado.

Salir de casa es una experiencia necesaria, pero no tiene porqué suponer un trauma y los tápers de mama pueden ser de gran ayuda. A nuestras madres les encanta que vayamos a visitarlas de vez en cuando y que saqueemos la nevera si hace falta para que no vivamos siempre de comida rápida, que es muy poco saludable e hipercalórica. Si queremos independizarnos y no ganar muchos kilos, más vale que aprendamos a cocinar, que nos compremos un robot de cocina, o que dediquemos un día a visitar a nuestras madres y nos llevemos todos los táperes de comida que podamos para pasar lo más dignamente posible el resto de la semana. Eso sí, para poder hacerlo necesitarás una gran variedad de recipientes que te ayuden a almacenar cualquier elaboración: desde las croquetas, hasta el cocido, como este set de 7 táperes de cristal de Amazon, que son los más valorados de la marca Amazon Basics.

Taperes de Amazon, afiliación Amazon

Por qué te recomendamos este set:

Con este juego de siete recipientes de cristal con 7 tapas herméticas podrás conservar todo tipo de elaboraciones y transportarlas sin que nada se salga. Además, no transmiten olores ni sustancias nocivas y las tapas, a pesar de estar elaboradas con plástico, no tienen BPA. Además se pueden apilar fácilmente en la nevera. Este producto es el más vendido de Amazon y cuenta con más de 16.000 valoraciones en el ecommerce.

