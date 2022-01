"Cada vez que salía de Galicia, sobre todo por trabajo, me daba cuenta de que había dos productos en los que los gallegos estamos en un nivel muy alto, diría que casi sin competencia: el pan y la empanada", nos cuenta el cocinero Pablo Pizarro.

Aquella idea fue el germen de "La empanada viajera", un proyecto que lleva ya unos cuantos meses triunfando por todas partes y que ha convertido las empanadas de Pizarro en las más codiciadas del país.

Y no lo decimos solo nosotros que hemos quedado encantados tras probar una de xoubas (sardinas pequeñas) y zorza con pimientos de Padrón, sino que en su momento ya lo adelantaron algunos de los mejores cocineros del país, a los que este chef gallego de origen argentino envió sus primeras empanadas a ver qué les parecían.

Pablo Pizarro en el obrador, preparando masas. La Empanada Viajera

¿El truco del éxito? Una masa excelente, rellenos de mucha calidad y que la empanada llega a casa sin hornear. Eso supone un poco más de trabajo para el cliente, claro, pero el resultado es sencillamente incomparable con una que llegue ya lista y toque recalentar.

La empanada se envía envasada al vacío y prepararla no tiene mayor misterio: se calienta el horno y a 180 grados se cocina durante una hora aproximadamente. El tostado exterior, además de resultar muy apetecible, nos indicará que está lista.

La empanada según llega, y horneándose. Iker Morán

La masa no es tipo pan y gruesa como se estila en muchas empanadas. Es fina, muy ligera, no fermentada y con un toque de pimentón que aporta color en crudo y cocinada.

La masa es clave y seguramente su finura y sabor es lo primero que sorprenderá a los que no estamos acostumbrados a comer buenas empanadas gallegas. Pero lo cierto es que en 'La Empanada Viajera' los rellenos son -así lo explica el propio cocinero- el secreto.

O, mejor dicho, los ingredientes que utiliza para elaborarlos. "Productos locales como cebolla chata del pais, pescado fresco, carne fresca, verduras de proximidad, quesos de calidad (como el Savel)...", enumera. Con esa masa y rellenos, está claro que esto no tiene nada que ver con las empanadas industriales.

Empanada de xoubas lista para comer. Iker Morán

La carta va variando según la temporada e incluye rellenos como el de pato Ánades y peras, de jabalí con setas o de guiso de gallo celta, por citar algunos. Ahora mismo en su web ofrecen una veintena de variedades, con un precio de entre 32 y 38 euros la pieza. En A Coruña además cuentan con tienda propia.

"Hubo una semana de diciembre en la que sacamos 526 empanadas", recuerda Pizarro. "Ya hemos contratado a dos personas y de momento nos vamos apañando, pero tenemos claro que lo nuestro es una producción artesanal de verdad y tenemos nuestros límites", añade.

¿Y no echa de menos la cocina y el ritmo del restaurante? Sin duda es un gran cambio para un chef ligado desde hace muchos años a la cocina coruñesa. Algo que, es cierto, ahora sigue haciendo aunque en un formato diferente, pero seguramente, con mucho más alcance a nivel nacional. "A veces me entra el gusanillo, pero cuando me doy cuenta de que ceno todos los días con mi mujer y mis hijas, se me pasa", concluye.