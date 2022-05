El 'socarrat' tiene truco: con este 'gadget' rebajado en Amazon acertarás siempre con el punto perfecto del arroz

El arroz sabe mejor con el calorcito. Tanto si preparamos una paella valenciana, como si hacemos un arroz meloso, no hay momento mejor para disfrutar de este cereal que rodeados de la familia y los amigos en la terraza o en el jardín. Por eso, junto a la barbacoa, el arroz es protagonista gastronómico de nuestras reuniones veraniegas. En esta época el arroz está presente en ensaladas o combinado con tomate y huevo: unos platos que solucionan más de una comida si andamos cortos de tiempo. Y es que la velocidad del día a día nos empuja a renunciar a elaboraciones más complejas porque no encontramos el momento para cocinarlas.

Conseguir que el arroz quede perfecto no es fácil. El punto justo de cocción se nos escapa, aunque tengamos muchas horas de rodaje, y a veces queda demasiado duro o excesivamente pasado. Y qué decir del ‘socarrat’: lograr esa fina capa de granos caramelizados en el fondo convierten el plato en un éxito tampoco es sencillo. Por eso, hay quienes evitan arriesgarse a un desastre y apuestan por tener en casa una arrocera. ¿Todavía no sabes lo que es? Se trata de un pequeño electrodoméstico que cocina el arroz al vapor en menos de 20 minutos y mantiene todas sus propiedades. Pero no solo eso, algunos modelos incluyen un recipiente para cocinar pescado o verdura al mismo tiempo y aprovechar la energía. En 20deCompras hemos encontrado una opción de casi cinco estrellas con un 17% de descuento en Amazon.

Esta arrocera es capaz de cocinar el arroz y las verduras al vapor en 20 minutos. Amazon

El modelo de Rusell Hobbes tiene casi 15.000 valoraciones en Amazon y permite cocinar a la perfección ocho generosas raciones de arroz. Esta arrocera viene con un libro de recetas para que puedas lograr el punto perfecto de tu arroz ya sea blanco, integral de grano largo o bomba. En su cubeta de 1,8 litros es posible preparar también quinoa, porridge de avena, arroz con leche, pasta e incluso legumbres. Además, incluye una bandeja para aprovechar el calor y cocinar a la vez verduras o pescado.

Así podemos hacer un arroz con 'socarrat'

Cada ingrediente necesita un tiempo distinto de cocción. En el caso del arroz, el tiempo que deberá estar en la arrocera punto variará según el tipo de grano y la dureza del agua. Muchos cocinillas apuestan por lavarlo primero para eliminar el exceso de almidón y así conseguir un resultado más suelto. Si buscamos que quede una capa de ‘socarrat’ al fondo hay que tener en cuenta que para que cristalice el arroz necesitamos grasa, pero sin pasarnos, para que no quede una fritanga. Los azúcares y el almidón del arroz junto con la alta temperatura consiguen una combinación perfecta y que el sabor se concentre en el fondo creando esa película tan deliciosa.

