El ofertón del día: la Nescafé Dolce Gusto cuesta solo 54 euros en Amazon y te regalan tres 'packs' de cápsulas de café variadas

Levantarse de la cama y que la casa huela a café recién hecho es uno de los primeros placeres del día de muchas personas. Y es que, el café en todas sus variedades sigue siendo el rey de los desayunos europeos, pero, la falta de tiempo nos obliga, en ocasiones, a utilizar soluciones solubles por no esperar a que hierva la cafetera italiana que la mayoría de españoles, por ejemplo, tienen en casa. No obstante, existe una solución con las cafeteras automáticas de cápsulas, pero mucha gente no la eligen debido al precio elevado y al espacio que ocupan en la cocina.

S i a ti también te echan para atrás estos dos motivos, pero te gustaría tener una, hoy estás de suerte gracias a Amazon, porque ha rebajado una de las cafeteras más buscadas del mercado por la variedad de sus cápsulas, el precio de estas y porque ocupa poco espacio al tener un diseño muy compacto. Se trata de la cafetera Nescafé Dolce Gusto De'longhi Piccolo (¡el tamaño mini!) que puede ser tuya hoy ¡por solo 54 euros! Modelo que, por cierto, a pesar de su tamaño, posee 15 bares de presión para elaborar distintos tipos de café.

Con tres paquetes de cápsulas incluidos (Espresso intenso, Café con leche y Cappuccino). Amazon

Mejor relación calidad-precio

Además de su tamaño compacto y sus 15 bares de presión regulable, esta cafetera tiene sistema Thermoblock que permite un calentamiento muy rápido y otro de seguridad por el que sin el porta cápsulas no caiga agua. Su depósito de agua también es amplio (0,8 litros) por lo que podrás hacer varios café en una misma tirada.

Y, la oferta es inigualable, ya que también incluye cápsulas diferentes de café para que puedas probarla en cuanto la compres. La variedad de cápsulas para esta cafetera es muy amplia, lo podrás comprobar y, de momento, puedes probar el espresso intenso, el café con leche y el cappuccino.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.