Esta es la temperatura óptima de la cerveza

Fría, espumosa y servida en jarra congelada. Esta es la forma más común de pedir una cerveza, pero ¿es lo más adecuado? Los expertos cerveceros explican cuál es la temperatura óptima para disfrutar al máximo de todos los sabores que nos ofrece una de las bebidas más populares del mundo, según recoge Antena 3.

La respuesta no es tan sencilla, ya que no puede contestarse solo con 'sí' o 'no'. Lo más recomendable sería explicar que la mejor temperatura para una cerveza depende de la propia cerveza. Hay algunas, como la Lager alemana, que lo más aconsejable es tomarla helada tal y como marca su tradición, pero hay otras, como la negra cerveza Schwarzbier, que debe ingerirse tibia.

En este sentido, conservar la bebida a una graduación más baja a la recomendada suprimirá algunos aromas de la bebida, influirá en su color, haciendo que su claridad sea diferente, afecta a las cualidades de los lúpulos y acaba definitivamente con la carbonatación, apuntan en cervezasfrias. Además, las jarras congeladas perjudican la textura de la espuma de la bebida.

Por eso, conviene recordar cuáles son las temperaturas perfectas para cada tipo de cerveza. Entre uno y cuatro grados para American Mainstream Lager y para las cervezas sin alcohol, mientras que para laPilsner, Hefeweizen, German Helles, Berliner Weisse, Belgian Blanche o Witbier, Fruit Lambics y Gueuzes lo mejor es guardarlas a temperaturas entre los cuatro y los siete.

De siete a 10 grados es lo más recomendable para Pale Ale, Amber Ale, APA, IPA, Dunkelweizen, Stout, Dry Stout, Porter, Fruit Lambics y Gueuzes secas, así como para Faro, Belgian Ale, Dunkel, Schwarzbier, Smoked, Altbier, Abbey o Trappist Tripel e Irish Ale.

La temperatura sube para Bitter, Extra Special Bitter, Brown Ale, India Pale Ale, English Pale Ale, English Strong Ale, Old Ale, Saison, Baltic Porter, Abbey Dubbel, Belgian Strong Ale, Weizen Bock, Bock, Foreign Stout, Scotch Strong Ale, Imperial IPA, entre otras, ya que deben conservarse entre los 10 y los 14 grados.

Por último, para disfrutar de Barley Wine, Abbey o Trappist Quadrupel, Imperial Stout y Doppelbock y Eisbock lo mejor es almacenarla a una temperatura de entre 14 y 16 grados.

Puede ser complicado recordar exactamente todas estas temperaturas, por lo que para los más despistados existe una regla que les ayudará en este arte: la cerveza debe tomarse sumándole dos grados de temperatura a su porcentaje de volumen de alcohol.

No hay de que preocuparse tampoco para los que se olviden de este pequeño truco, pues muchos fabricantes incluyen en la etiqueta de su bebida la mejor temperatura para consumirla, lo que despeja las dudas a todos los niveles.