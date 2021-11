Un delicioso pudín de chocolate que emplea dos caquis enteros y tiene propiedades antiinflamatorias

Los caquis son una fruta que es dulce por excelencia; te conquista, no solo por su espectacular color, si no también por su geometría tan hermosa. Si no te has planteado nunca cocinar con ellos, espero que te animes con esta propuesta que es, no solo deliciosa, sino también muy fácil.

Los caquis son originarios de China. Los árboles de caqui se han cultivado durante miles de años por su sabrosa fruta y su preciosa madera. Hoy día se cultivan también en otras regiones templadas del mundo.

Existen muchos tipos y variedades de esta fruta, pero las más conocidas son la Hachiya, que solo se come madura, y Fuyu, más crujiente tipo manzana, que también se puede comer aunque no esté madura del todo

Es una fruta con mucho sabor y excelentes beneficios para la salud. Su pulpa se caracteriza por ser dulce y picante, parecida a una mezcla entre ciruela y dátiles. Aunque es una fruta aparentemente simple, es muy rica en vitamina A, C, E, K y magnesio y contiene unos compuestos vegetales llamados taninos y flavonoides -principalmente en la piel-, que son muy positivos para nuestra salud.

Esta fruta es beneficiosa para la piel, porque también tienen un alto contenido de ciertos fitoquímicos que protegerían los ojos de los rayos UV. Además, es baja en calorías y tiene mucha fibra. Sus hojas también se consumen y tienen grandes propiedades en forma de té terapéutico.

También conocido como palo santo, el caqui puede variar en color y en sabor. GTRES

SALUD PARA EL CORAZÓN. Contienen flavonoides antioxidantes, como quersitina y kaemferol. Su consumo se ha relacionado con el riesgo reducido de enfermedades cardiacas en muchos estudios. Incluir en la dieta alimentos ricos en flavonoides ayuda también a reducir la presión arterial, el colesterol LDL o la inflamación.

REDUCE LA INFLAMACIÓN. La inflamación crónica está relacionada o es una condición causal de enfermedades cardiacas, artritis, diabetes, cáncer y obesidad. El caqui tiene un alto contenido en compuestos antiinflamatorios. Esta fruta contiene carotenoides y es muy rica en vitamina C. Estos antioxidantes ayudan a reducir la inflamación, en combinación con los flavonoides y vitamina E que también nos aporta.

RICO EN FIBRA. La fibra presente en el caqui reduce los niveles de colesterol LD L, ayuda a tener deposiciones regulares, reduce los niveles altos de azúcar en sangre, mejoran la microbiota intestinal y retardan la digestión de los carbohidratos y la absorción del azúcar previniendo los picos de insulina.

MEJORA LA VISIÓN. Cien gramos nos aportan casi un 55 % de la ingesta de vitamina A recomendada al día. Esta vitamina es fundamental para el buen funcionamiento de las membranas conjuntivales y de la córnea. Gracias a su aporte de carotenoide como luteína y zeaxantina mejora en la retina, reduce ciertas enfermedades oculares, incluida la degeneración macular relacionada con la edad.

Otra posible presentación del pudín de chocolate. GTRES

Receta de pudín de chocolate saludable con caquis

Ingredientes:

350 gramos de caqui cortado en cubitos. Aproximadamente dos piezas de fruta.

30 gramos de cacao en polvo sin azúcar.

Dos dátiles o medio plátano maduro para endulzarlo, sobre todo con caquis que no sean demasiado dulces. Es opcional.

Elaboración:

Corta en dados los caquis, ponlos en la licuadora y haz un puré fino junto con el cacao en polvo.

Extiende la crema entre dos vasos o moldes y enfría durante unos 30 minutos. Quedará como una gelatina con la forma del molde en que lo pongas.

Saca el pudín del molde, decora como desees y disfruta.

Si quieres potenciar aún más su propiedad antiinflamatoria puedes decorarlo con semillas de cáñamo y arándanos. Fuera de la temporada de caquis, puedes emplear mangos.

Imagen de tres caquis. GTRES

