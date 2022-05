De 26 euros a 19: cómo conseguir en oferta el táper doble y antifugas de Lékué que triunfa entre los que comen fuera de casa

El táper es un aliado absoluto de lunes a viernes (¡o del fin de semana, si somos seguidores del batch cooking!). Gracias a estos recipientes, podemos disfrutar de menús caseros en el trabajo, apostando sin dificultad por una alimentación variada y saludable y por el ahorro, ya que comer fuera, al final, ¡sale caro! Sin embargo, y a pesar del valor que representa en nuestro día a día, si tuviésemos que definir nuestra relación con el táper sería una de amor odio: tenemos claro en todo lo que nos ayuda, pero... ¿Qué pasa cuando decide abrirse y llenar todo de nuestra comida? ¿Y cuando se deforma por calentarlo más de lo necesario en el microondas? ¿Y cuando adquiere el color de nuestra última comida (sobre todo si es tomate) de forma irreversible?

Efectivamente: la palabra es odio. Pero, ¿te has parado a pensar que la culpa la tienes tú y no el táper? A menudo, escogemos recipientes de plástico (en los cuáles no buscamos si están libres de tóxicos) de poca calidad que, como cabe esperar, acaban fallando en poco tiempo. ¡Lo barato sale caro! Aunque no siempre se cumple y menos si confías en 20deCompras. Rastreando el catálogo de Lékué en Amazon, hemos encontrado su táper doble y hermético más deseado por todos los que comen fuera de casa a un precio por debajo del habitual. Hoy, en el marketplace, ¡puedes llevártelo por 19 euros en vez de por 26! ¿Vas a perder esta oportunidad?

LunchBox To Go, de Lékué. Amazon

Del LunchBox To Go cabe destacar que es un táper doble, pero 100% hermético, que acopla tres compartimentos a la perfección para que transportarlo sea muy sencillo: dos destinados para la comida y un tercero que sirve de portacubiertos. Disponible en tres colores, pueden calentarse al microondas de manera segura, pues cuentan con una válvula superior y, además, su composición está libre de BPA, por lo que su uso no entraña ningún peligro para la salud. Eso sí, si hay un detalle que nos encanta (¡y nos convence a la hora de comprarlo!) es que se pueden lavar sin problemas en el lavavajillas para ahorrarnos fregar a mano y luchar con las típicas manchas de tomate que tanto odiamos todos los que comemos fuera de casa.

En detalle...

Compacto y de gran capacidad. Incluye dos recipientes de 500 mililitros cada uno con sus tapas, una tapa extra y una banda de silicona para unir los dos recipientes durante su transporte.

Incluye dos recipientes de 500 mililitros cada uno con sus tapas, una tapa extra y una banda de silicona para unir los dos recipientes durante su transporte. Hermético. Podrás transportar sólidos y líquidos sin miedo a que se derrame gracias a la completa estanqueidad del recipiente.

Podrás transportar sólidos y líquidos sin miedo a que se derrame gracias a la completa estanqueidad del recipiente. Válvula integrada. Ambos recipientes tienen una válvula que, al destapar, permitirá abrir el recipiente con facilidad y permitirá calentar la comida en microondas sin accidentes.

