Cuando Dani García cerró a finales de 2019 su restaurante con Tres Estrellas Michelin ya dejó claro que aquella controvertida decisión era parte de un plan perfectamente trazado y que, entre otros proyectos, incluía numerosas aperturas tanto en España como fuera.

Dos años después y superada la sorpresa, Dani, en el hotel Four Seasons Madrid es una de las nuevas joyas del chef.

Su intención de alejase de la alta cocina -así lo ha repetido él mismo en diversas ocasiones- y apostar por formatos más informales parece seguir firme. Pese a ello, es verdad que en este restaurante es posible seguir disfrutando de algunos de los platos que en su momento lo encumbraron a lo más alto de la gastronomía española.

Dani García en su restaurantes en el Four Seasons Madrid Óscar Romero

Y también de su hamburguesa Rossini, con fama de ser de las más espectaculares de Madrid. Y caras, porque se cotiza a más de 30 euros, eso sí.

Lujo casual o alta cocina informal son algunas de las etiquetas habituales para catalogar este espacio, que en realidad son varios. La preciosa brasserie en el interior, y sendas terrazas, con vistas a la calle Sevilla -más pensada para picar algo a cualquier hora- y la de la calle Alcalá, para comer o cenar y, aquí sí, con reserva hecha.

La famosa hamburguesa Rossini Óscar Romero

Elegancia más formal en el interior y desenfadada en el exterior, pero lujo al fin y al cabo. El ticket medio pasa de los 70 euros sin caprichos especiales a la hora de beber.

Esto es la azotea del nuevo Four Seasons -el primero del país y la apertura hotelera más sonada en los últimos tiempos- y estamos en el Centro Canalejas, firme aspirante a ser la nueva manzana de oro de la capital.

Exterior del hotel Four Seasons Madrid. x

Pero no estamos en lo que algunos denominan “restaurante gastronómico”. Aquí no hay aspiraciones Michelin. Aquello en teoría pasó.

La carta es mucho más sencilla, variada y pragmática: algunos platos perfectos para compartir, diversas propuestas que giran alrededor del atún de Barbate -y que no habría que perderse- clásicos de Dani Garcia como el tomate nitro, cortes de carne a la parrilla, algunos arroces, pescados...

Vaya, que aquí conviven en perfecta armonía un lenguado meuniere, mariscos y tartares con la citada hamburguesa, un salmorejo o una tortilla. Quienes busquen algo clásico con aires de alta cocina, lo tienen. También los que prefieran comer o cenar con propuestas más de poner en el centro de la mesa.

Tomate nitro y gazpacho verde, uno de los clásicos del chef Óscar Romero

Y por los platos que pudimos probar, tanto unas como otras están ejecutadas a la perfección: el famoso tomate, rico y refrescante como siempre, el atún, gran producto bien tratado, e impecable la lubina salvaje.

Capraccio de atún en escabeche Óscar Romero

Cocina y sala a la altura del lugar. ¿Un ticket alto? Claro. Pero no debería sorprender en un lugar donde la cuenta incluye no sólo lo que se come y se bebe, sino también dónde estamos. No tanto en el sentido de esos sitios donde se paga por dejarse ver -que también los hay- sino por disfrutar de uno de los rincones más lujosos de la capital

Por cierto, más allá del nombre y de la dirección de Dani García, Ismael Paul está a los mandos de la cocina, el sumiller Agustín Trapero se ocupa de los vinos y Miguel Pérez de los cócteles.