Cuánto tiempo se necesita para cocer el huevo perfecto

Receta: Cómo cocer el huevo perfecto Categoría: Categoría Tiempo elaboración: 11-12m Tiempo cocción: 11-12m Tiempo total: 11-12m Ficha Técnica Dificultad Fácil Tiempo 11-12m Raciones 2 Calorías 155 kcal.

Si estás aquí es porque quieres aprender a cocer un huevo perfecto, y lo sabes. No pasa nada, no hay de qué avergonzarse porque todos hemos tenido que recurrir a este tipo de artículos para que nos ayuden en nuestra vida diaria. Aunque pienses que cocer un huevo puede resultar sencillo has de saber que tiene sus entresijos.

La cocción del huevo siempre va a depender del resultado que queramos darle. Aunque podemos añadir los huevos en agua fría, y a continuación, esperemos a que empiece a hervir, una de las mejores opciones es echar los huevos cuando el agua llegue al punto de ebullición. Será ahí cuando nos será más sencillo empezar a hacer nuestra cuenta atrás y controlar mejor el tiempo de cocción.

Infografía del tiempo de cocción del huevo

Gracias a esta infografía de la revista Bon Appétit podemos apreciar de manera muy visual el tiempo de cocción para preparar los huevos en cada punto. Como puedes comprobar, a más cocción del huevo, más dura se volverá la yema.

La revista de prestigio, Bon Appétit, es una una elegante revista estadounidense de cocina y entretenimiento que se centra en recetas culinarias.

Revista Bon Appétit

Ingredientes para dos personas 8 huevos duros Agua