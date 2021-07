Cuánto tiempo debemos cocer el pollo para que nos quede jugoso y perfecto

Receta: Tiempo de cocción pollo Categoría: Categoría Tiempo elaboración: 1h Tiempo cocción: 20-30m Tiempo total: 1h Ficha Técnica Dificultad Media Tiempo 1 hora Raciones 2 Calorías 172 kcal.

Aprender a cocer pollo es sin duda una de las mejores ayudas con las que preparar deliciosos y exquisitos platos. Además, gracias a esta receta fácil y rápida, te ayudará a conseguir un pollo jugoso con un sabor delicioso. También, te servirá de mucha ayuda para conocer el tiempo de cocción perfecto.

Uno de los trucos infalibles para ver si el pollo está listo para comer se basa en pinchar con un tenedor o cuchillo. Si a continuación observamos que no sangra o no se ve rosa por dentro, eso nos indicará que el pollo ya se encuentra listo. No te pierdas esta receta que te mostramos para que consigas hacerlo sin problemas.

Ingredientes para cocer el pollo 1 Pollo. Agua, caldo o vinagre de manzana. 1 zanahoria. 1 apio. Tomillo, eneldo u orégano. Pimentón.