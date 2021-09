Corre, que vuelan: unidades limitadas de la freidora sin aceite de Cecotec que cuesta menos de 40 euros

La fiebre por las freidoras sin aceite no va a acabar. Este pequeño electrodoméstico ha sabido ganarse a los usuarios desde sus comienzos ofreciéndoles bocados relacionados con la comida menos saludable con un componente healthy irrechazable. Y es que, gracias al aire caliente del que se sirve, este gadget es capaz de sacar el lado más crujiente y sabroso de, prácticamente, cualquier ingrediente como lo haría la clásica fritura... ¡pero sin usar ninguna grasa para conseguirlo! Una ventaja indudable frente a las tradicionales que, sin duda alguna, ha sido el mejor motivo que la mayoría de los usuarios ha encontrado para incluir una en su cocina.

Además, para conseguir un buen modelo, no hay que invertir mucho dinero; y en Cecotec tienen la prueba de ello (¡al menos, hasta que se agoten las unidades disponibles!). Este es el caso del modelo Cecofry Compact Rapid de Cecotec en su versión negra, que, gracias a la rebaja del 52%, no llega a los 40 euros. Eso sí, como ya te comentábamos, no hay muchos disponibles: solo 42, tal y como apuntan en la página web de la marca. Así que, si no quieres perder la oportunidad de hacerte con la freidora sin aceite con la que llevas tiempo soñando, ¡cómprala antes de que vuelen!

La Compact Rapid Black. Cecotec

Todo lo que va a hacer por ti

Si bien es cierto que es uno de los modelos más antiguos y sencillos de la marca, la Compact Rapid Black de Cecotec tiene motivos de sobras para ganarse un hueco en tu cocina (y en tu corazón: cuando la pruebes, ¡no habrá marcha atrás!). Está diseñada con tecnología PerfectCook, para asegurar una cocción con aire caliente que garantiza unos buenos resultados, crujientes por fuera y agradables por dentro. Además, para facilitarnos la organización, es programable tanto si hablamos del tiempo (de 0 a 30 minutos) o lo hacemos de temperatura (hasta 200 grados) para dar el punto que más nos gusta a nuestras elaboraciones. Asimismo, podrás usarla a modo de horno, gracias al cestillo que incluye como accesorio.

Su capacidad tampoco se queda atrás en lo que a cumplir nuestras expectativas se refiere: es de 1,5 litros, lo que se traduce en hasta 400 gramos de patatas a la vez, por ejemplo. Y, sí, para sacarle partido, esta freidora sin aceite incluye un completo recetario que te descubrirá el saludable mundo de los fritos healthy.

