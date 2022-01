Consigue unas croquetas perfectas y celebra su día internacional con esta freidora sin aceite por 37 euros

Este 16 de enero es el Día internacional de la Croqueta y una excusa perfecta para preparar uno de los platos más populares y favoritos de los españoles. Las croquetas tienen un origen francés, es verdad, pero estos humildes bocados de aprovechamiento pero se han convertido en reinas de la gastronomía española ten todas sus versiones: desde las tradicionales de jamón o pollo a las más sofisticadas con setas, trufa o quesos variados. Gustan a todos, mayores y pequeños, pero tienen un “pequeño” problema: su alto contenido calórico.

Las croquetas merecen tener su día. Han dado innumerables alegrías a nuestros paladares y deben seguir haciéndolo, así que no hay mejor homenaje que les podamos hacer que cocinarlas y degustarlas en este día tan señalado. Para que este plato te salga delicioso debes prestar atención la bechamel, que no te quede muy líquida ni muy compacta. Usa la regla del 50-50-400 (50 gr. de harina, 50 gr. de mantequilla y 400 ml de leche) y no te pases con el rebozado.

Con productos de calidad y si no cometes algunos errores muy típicos conseguirás un plato de diez. A la hora de freírlas te recomendamos que dejes a un lado la sartén y te decantes por una freidora sin aceite con la que reducirás las calorías ya que con solo aire y muy poca grasa se consigue un resultado excelente. Si todavía no tienes una freidora de este tipo te recomendamos este modelo de Cecotec que puedes conseguir rebajado por 36,78 euros.

Esta freidora sin aire de Cecotec tiene capacidad de 1,5 l. Amazon

Este modelo de Cecotec abarca una temperatura de 20 a 200 grados y es programable en tiempo y temperatura. Tiene un diseño compacto y no ocupa mucho espacio en la cocina. Es un accesorio indispensable con el que preparar desde croquetas a patatas fritas o pollo asado en su cubeta con capacidad de 1,5 litros.

Trucos para que te salgan crujientes y deliciosas

Ahora que tienes una air fryer debes conocer algunos tips culinarios para que te queden perfectas como pincelar las croquetas con aceite antes de meterlas en la freidora eso ayudará a que adquieran ese bonito color tostado.

Además, ayudará encender la freidora a temperatura alta (200 grados) cinco minutos antes de meter las croquetas. Coloca las croquetas con espacio entre ellas para que se doren bien y cuando hayan pasado aproximadamente 10 minutos, dales la vuelta y sigue cocinándolas, al menos, otros tres minutos. Sácalas cuando tengan el color tostado que te guste.

