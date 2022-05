Con rebaja (¡y con 48 cápsulas de regalo!): esta es la oferta de Dolce Gusto que debes aprovechar si buscas una cafetera

No hay día en el que no disfrutemos de, al menos, una taza de café. Ya sea por la mañana, nada más despertar para aprovechar su potencial para despertarnos o después de comer para afrontar con energía lo que queda de jornada, esta bebida es una de las favoritas. De hecho, 8 de cada 10 españoles la incluyen en su desayuno. No nos extraña dada la multitud de recetas en las que se puede saborear el amargor agradable de este producto (¡postres incluidos!). Por ello, la mayoría de hogares cuentan con una cafetera en su cocina en la que poder preparar esta elaboración.

Aunque las italianas siguen siendo muy populares, los modelos de cápsulas se han convertido en las favoritas. Nos permiten disfrutar de diferentes sabores, son capaces de preparar el expreso en cuestión de segundos y su mantenimiento es muy sencillo. ¿Qué más se les puede pedir? Que tengan un tamaño compacto, a poder ser, puesto que la mayoría de cocinas nunca hay hueco suficiente. Si estás buscando una que cumpla con estas características, en 20deCompras la tenemos: la Dolce Gusto Piccolo XS, de Nescafé Delonghi, está ahora rebajada un 18% en Amazon... ¡e incluye cápsulas de regalo!

La Dolce Gusto con el 'pack' de cápsulas de regalo. Amazon /20deCompras

Solo hay que ver su diseño, compacto pero moderno y en un color rojo brillante, para caer rendido ante los encantos de esta cafetera que, sí, ¡tiene mucho más que ofrecer! Con 15 bares de presión para asegurar que el aroma y el sabor del café es intenso, el calentamiento de la máquina es veloz para que en cuestión de un minuto podamos disfrutar de esta bebida en cualquier momento y con calidad. Incluye, para lograrlo, un depósito de agua que roza el litro para que podamos espaciar el rellenado sin preocuparnos de nada más; eso sí, teniendo cuidado de que siempre haya la cantidad suficiente para no estropear su sistema.

También destaca su función de autoapagado, con la que podemos estar tranquilos respecto a cualquier incidente y, también, al ahorro energético. ¿Cómo funciona? A los cinco minutos de preparar el último café, la cafetera se apaga automáticamente.

Al funcionar con sistema de cápsulas, la Dolce Gusto que rebajan en Amazon incluye tres cajas de 16 cápsulas (sabores Espresso, Café con leche y Cappuccino) para que podamos estrenarla desde el mismo momento en el que la recibamos y confirmar, de este modo, ¡que la compra ha sido un éxito!

