Pocos son los usuarios que no conocen su existencia y, también, cada vez menos los que no han probado las bondades del pequeño electrodoméstico más demandado. Las freidoras de aire, superado el debate sobre si consumen más que un horno tradicional, son aliadas de la cocina que nos permiten cocinar rápido y de forma saludable, prácticamente, cualquier ingrediente. Sin embargo, no en todos los hogares hay espacio suficiente para hacerles un merecido hueco sobre la encimera; algo que ya han solucionado muchas marcas que ofrecen airfryers compactas con capacidades de menos de tres litros para adaptarse a casas pequeñas.

Si bien es cierto que no ofrecen la ventaja de poder cocinar en una sola tanda la cantidad de alimento esperada, sí presentan otras muy interesantes que, además, nos ayudarán a ahorrar en la factura de la luz. Por un lado, sus pequeñas dimensiones encajan en cualquier rincón, las mismas que consiguen que la freidora sin aceite se caliente en menos minutos que homólogas de mayor tamaño, por lo que consumen menos energía. Además, consiguen concentrar el calor aligerando los tiempos de cocina. ¡Y sin renunciar a la potencia!

Sirva de ejemplo esta freidora de aire de Newlux, a la venta en Amazon por menos de 60 euros, que ofrece un diseño compacto, una capacidad de dos litros y una potencia de 1200 watios.

Es un modelo perfecto para hogares de dos personas. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Freidora de aire Descripción: Freidora sin aceite de dos litros de capacidad y potencia de 1200W con ocho programas predefinidos y panel de control led y táctil. Alcanza temperaturas de hasta 230℃, es fácil de limpiar y su compra incluye app de recetas. Marca: Newlux Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 59.95 Imagen:

Cecotec también cuenta con una freidora dietética sin aceite con un cestillo de dos litros aunque con una potencia algo menor, de 900 watios. Se trata del modelo Cecofry Compact 2000, con termostato para regular la temperatura desde 80 hasta 200 grados.

Son pocas las recetas que se resisten a este pequeño electrodoméstico. Cecotec

Datos estructurados producto Nombre: Cecofry Compact 2000 Descripción: Freidora dietética de potencia de 900 watios y tecnología PerfectCook para cocinar cualquier alimento con temperaturas que alcanzan los 200 grados. Tiene un recipiente con capacidad de dos litros, termostato y protección contra el sobrecalentamiento. Marca: Cecotec Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 64.90 Imagen:

La capacidad de un litro hacer de esta airfryer de Ufesa, la Capsule, el modelo más pequeño del listado, ofreciendo, sin embargo, potencia máxima de 1000 watios y temperaturas de hasta 200 grados. Una apuesta mini muy efectiva, ya que cuenta con tecnología 360º de circulación de aire a alta velocidad.

Es uno de los modelos más compactos del mercado. Ufesa

Datos estructurados producto Nombre: Freidora de aire Capsule Descripción: Freidora de aire con tecnología 360º de circulación de aire a alta velocidad, capacidad de un litro y con cestillo fabricado con materiales antiadherentes. El control del tiempo y la temperatura (de 80 a 200 grados) es manual. Marca: Ufesa Rating: 4.2 Autor del rating: 20deCompras Precio: 44.99 Imagen:

Vuelta a la capacidad de 2,2 litros con la apuesta de Haeger, su Aero Fryer, un modelo de diseño moderno y con pantalla táctil desde la que controlar los ocho programas de cocción predeterminados. Su potencia máxima, 1000 watios, y la temperatura, hasta 200 ºC.

Su diseño moderno con gran pantalla táctil es uno de sus fuertes. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Freidora de aire Aero Fryer Descripción: Freidora de aire sin aceite con control por pantalla digital y ocho programas predeterminados de cocción. Tiene capacidad de 2,2 litros y temperatura regulable de hasta 200 grados. Marca: Haeger Rating: 4.2 Autor del rating: 20deCompras Precio: 83.95 Imagen:

Y cerramos este listado de freidoras de aire pequeñas con esta propuesta de Becken, a la venta en Amazon, con un cestillo de 1,5 litros y una potencia de 1230 watios recogidos en un diseño compacto y mini ideal para colocar en cualquier rincón de la cocina.

Es el modelo más barato de la selección. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Freidora sin aceite Descripción: Freidora sin aceite con capacidad de 1,5 litros, 1230 watios de potencia, temporizador y capaz de alcanzar temperaturas de 200ºC. Dispone de apagado automático pasados 60 minutos sin hacer uso. Marca: Becken Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 39.99 Imagen:

