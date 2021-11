Cada vez son más los gadgets novedosos que añadimos en nuestra cocina, desde freidoras sin aceite capaces de preparar platos con menos calorías, hasta robots de cocina que preparan todo un completo recetario por nosotros. Así, son muchos los chefs que se animan a invertir en estos aliados culinarios para conseguir los mejores resultados y sorprender al paladar y al estómago de sus comensales. Sin embargo, no debemos olvidar que en la cocina hacen falta herramientas y utensilios tradicionales si queremos triunfar y que, por supuesto, requieren de menos ahorro que los dispositivos más tecnológicos. ¿Acaso te habías olvidado de las planchas de asar?

Estos pequeños electrodomésticos, que se han convertido en un básico, son un aliado indiscutible en aquellos hogares en los que el tiempo no sobra. En una sola tanda nos permiten cocinar verduras, hortalizas, carnes y pescados de una forma tan saludable como deliciosa, pues lo hacen a gran velocidad, pero manteniendo los jugos naturales (¡si no descuidamos el cocinado!). Por ello, son pocas las marcas de soluciones del hogar que no cuentan con una que ofrecer a sus usuarios; y hoy, desde 20deCompras hemos sucumbido a los encantos de la Tasty&Grill 2000 Bamboo LineStone, de Cecotec, uno de los muchos modelos rebajados de su catálogo. ¿Sabías que, gracias a las ofertas del Black Friday solo cuesta 40 euros?

Tasty&Grill 2000 Bamboo LineStone. Cecotec

La plancha de asar eléctrica Tasty&Grill 2000 Bamboo LineStone no solo destaca por la rebaja del 20% que le han aplicado, sino por las prestaciones que nos ofrece para cocinar más saludable (¡y rico!) en casa. Te adelantamos que, si te la llevas, vas a disfrutar de una potencia de 2000 W, con estructura de bambú para darle un toque más estético, termostato regulable y placa de asar antiadherente con superficie grill y revestimiento rockstone, que la hace apta para lavavajillas.

¿Por qué necesitamos una plancha en casa?

Apostar por una plancha de asar siempre es una buena opción para sacarle partido a los ingredientes. Y es que gracias a que la superficie es lisa, esta herramienta es capaz de ir aumentando la temperatura de forma gradual y simultánea en todos los puntos, ayudándonos a controlar la cocción de los alimentos en todo momento. Así, es ideal para productos más delicados como el pescado, porque en ella evitamos que se rompan a mitad de cocción. Además, son muy fáciles de limpiar y con la ayuda de un paño húmedo o en el lavavajillas se puede acabar con la grasa sin complicaciones. ¿Necesitas más motivos para apostar por una?

