La cata a ciegas más codiciada de España: así se gana un premio de 30.000 € identificando vinos

¿Serías capaz de reconocer un vino solo catándolo? La mayoría llegaríamos, siendo muy optimistas, a detectar el tipo de uva utilizada. Pero el reto del Premio Vila Viniteca de Cata por Parejas es un poco más exigente: se trata de adivinar el país, la zona de origen, la denominación de origen, las variedades de uva, la añada, el elaborador y la marca de los vinos catados. Vaya, reconocer un vino entre las miles de referencias posibles a partir de su color, aroma y sabor. Algo al alcance de muy pocas personas.

Entre ellos Boris Oliva, la mitad de la pareja que se ha hecho con el primer premio en esta edición número catorce de un premio que ya es un auténtico clásico del sector: las plazas duran minutos en cada convocatoria, los premios alcanzan los 40.000 euros e incluso participantes de otros países acuden cada año a este certamen.

Apasionado y profesional del mundo del vino desde hace años, Oliva es desde hace cuatro catador de la conocida Guía Peñín y además dirige su escuela de cata.

Los vinos catados durante el certamen. Ferran Nadeu

Está claro que esto no es un don, sino algo que requiere muchos conocimientos y práctica. Hemos charlado con él para que nos explique algunas cosas de este curioso mundo y del concurso que ha ganado.

¿Lo de catar por parejas requiere mucha fidelidad o se puede ir cambiando?

Esta ha sido nuestra primera vez en un concurso, pero somos grandes aficionados a la cata a ciegas. Para nosotros es un juego tremendamente divertido donde desarrollas mucho los sentidos y también estás obligado a tener conocimientos enológicos así como de la cultura y legislación internacional del vino. Por tanto es un juego de destreza organoléptica a la vez que intelectual.

Mi pareja de cata es la persona con la que más he catado en la vida, ya que hemos tenido que puntuar muchos vinos juntos en Peñín. Hemos desarrollado nuestro vocabulario de cata en paralelo por lo que nos entendemos a la perfección. No le cambiaría por nadie.

¿Para un concurso así, hay que entrenar como un deportista de élite?

Hay que entrenar y estudiar mucho sí. Te tiene gustar el juego porque hay que dedicarle mucho espacio mental. Nosotros llevamos cinco años especialmente obsesionados con el vino y eso nos ha ayudado a tener este nivel.

Para este concurso tampoco hemos podido hacer una rutina. En los dos meses que hemos tenido de preparación desde que nos apuntamos por un impulso de último minuto hemos intentado catar todo lo que hemos podido.

Todos los ganadores en la 14 edición del Premio Vila Viniteca Ferran Nadeu

Yo he repasado la teoría sobre los diferentes estilos de vinos del mundo, variedades, legislaciones... Y también me puse a leer el catálogo de Vila Viniteca porque me dijeron que muchos vinos saldrían de ahí.

A la mayoría reconocer un vino así nos parece sencillamente magia. ¿Hay truco, metodología, algo de suerte?

Es difícil, pero tampoco imposible como se ve desde fuera. Para nosotros el proceso tiene que ser en primer lugar intuitivo, casi irracional. Hueles el vino por primera vez, ¿qué es lo que te inspira? Es posible que ya te lleve a un país o una variedad, y es importante estar abierto a este tipo de sabiduría más indescriptible.

Seguido de esto empieza el proceso deductivo. Hacemos una descripción minuciosa del vino y pensamos en las posibilidades que hay teniendo en cuenta los aromas que sacamos y la estructura en boca.

Al final, tras un debate hay que lanzarse a por algo. Aunque creo que es mucho más fácil sacar la añada o acercarse que sacar la referencia concreta, que normalmente exige haber probado el vino antes y acordarse bien.

¿Qué variedades son las más sencillas de reconocer cuando se está empezando en esto de las catas?

Hay variedades que son más reconocibles porque tienen mucho carácter varietal, entre ellas diría sauvignon blanc, moscatel, syrah. Aunque siempre te llevas sorpresas.

¿Una vez probado un vino queda ya guardado para siempre o hay algunas referencias o zonas que se te resisten especialmente?

Pues desde luego hay zonas en las que tengo que mejorar porque las controlo menos. Normalmente, ocurre con las zonas que menos te gusta beber.

Por ejemplo, no soy muy fan de los supertoscanos o de los estilos muy amaderados. Aquí patino más de lo normal.

¿Esos 30.000 euros a repartir que habéis ganado van directos para vinos?

Pues en los últimos años me he gastado mucho dinero en vino. Ahora me gustaría mimar un poco a mi chica que me ha apoyado un montón con la crianza de los niños estos dos últimos meses. Y ahorrar un poco para algún proyecto.