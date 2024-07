La barbacoa sin humo ni olor existe y es perfecta para los que no tienen terraza ni jardín

Con la llegada del verano, las ganas de pasar un día de barbacoa y piscina aumentan, aunque no siempre se tiene la oportunidad de disfrutarlo por no tener un espacio al aire libre en casa. Pero, ¡que no cunda el pánico! Esto no quiere decir que tengamos que renunciar a disfrutar del sabor inigualable de los alimentos cocinados con este método, ni, por tanto, a los encuentros sociales que estos conllevan. Dentro de nuestro hogar también es posible preparar una barbacoa... ¡y sin que el humo se extienda por toda la casa! La solución está en dar con los pequeños electrodomésticos adecuados.

En 20deCompras nos hemos puesto manos a la obra para lograrlo, ¡et voilà! El grill de Aigostar nos permite disfrutar de la parrilla y de la barbacoa sin humo gracias a que necesita que vertamos agua en su interior para disipar el calor. ¿Lo mejor de todo? Que cuesta menos de 30 euros en Amazon.

El grill de Aigostar. Amazon

Para poner en funcionamiento este pequeño electrodoméstico y evitar que el humo se expanda por nuestro hogar, tenemos que echar agua en su interior, antes de conectarlo a la corriente eléctrica. Esto, además, disipará el calor y evitará que las manchas se queden adheridas, aunque este modelo es totalmente desmontable para limpiarla con la máxima eficacia. Este modelo, además, cuenta con 2.000 W de potencia que permiten un calentamiento rápido y uniforme para que todas las preparaciones queden jugosas y cocinadas al mismo nivel.

Cómo conseguir una barbacoa perfecta en casa

Personas en una barbacoa Getty Images

Además de contar con un buen aliado para prepararla, como el modelo que hemos destacado sobre estas líneas, hay que tener en cuenta otras consideraciones que nos lleven a conseguir la barbacoa perfecta... ¡sin salir de casa!

Añadir la sal y las especias después del cocinado. De esta forma, quedarán más sabrosas. Esperar a que estén listos los alimentos, por un lado, para darle la vuelta al otro. Dejar reposar cinco minutos para que estén más jugosos al comerlos.

¿Qué alimentos se pueden asar a la parrilla?

Además de los alimentos tradicionales que todos sabemos que se pueden cocinar en la parrilla, como las verduras o la carne, hay otros con los que se puede conseguir un sabor diferente al habitual.

Sandía: la fruta del verano por excelencia puede estar unos minutos en la barbacoa para tener como resultado un sabor dulce y caramelizado. Piña: de 3 a 5 minutos en la parrilla será perfecta para ir acompañada de coco o un yogur. Aguacate: es otro de los alimentos que coge un sabor especial en la parrilla, y es perfecto para servir con aceite de oliva y pimentón. Plátanos: además de poder hacerlos fritos, también se pueden hacer en la parrilla, poniéndolos entre 3-4 minutos con la cáscara.

