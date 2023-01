Así puedes preparar la masa del roscón de Reyes en 20 minutos con esta receta... ¡y la ayuda del robot de cocina de Cecotec!

Solo o relleno de nata o trufa. Para celiacos o de mazapán y dulce de leche. Sea como sea, el roscón de Reyes es el protagonista indiscutible de la mesa durante estos días. Su inconfundible sabor nos trae recuerdos de infancia, de meriendas con chocolate, de ilusión y de cabalgatas. Aunque su origen se remonta a las Saturnales romanas que celebraban que la noche comienza a acortar, desde hace siglos va unido a la llegada de los magos de Oriente. Es muy popular en nuestro país y en toda América Latina, y tiene gran cercanía gastronómica con la galette de Rois francesa o el bolo de Rei portugués.

Desde hace varias semanas, las estanterías de los supermercados están llenas de roscones en sus diferentes versiones. Y las pastelerías más reputadas esperan largas filas de feligreses que buscan llevarse a casa este postre con su haba y su sorpresa. Todo esfuerzo es poco para disfrutarlo la tarde del día 5, la mañana del 6 e, incluso los días 7 y 8. Con este fin de semana festivo por delante, te proponemos un plan alternativo para terminar las fiestas por todo lo alto. ¿Qué tal si lo preparas tu mismo? Si te gusta la cocina, seguro que alguna vez te has planteado acometer esta tarea, pero puede que las largas horas de fermentación que necesita este postre te hayan disuadido. En 20deCompras tenemos una receta rápida que te llevará menos de 20 minutos de trabajo y dos horas de elaboración completa con levado y horneado incluido. Y que tiene un gran resultado: un roscón de premio para sorprender a tu familia o para regalar.

Si tienes un robot de cocina, no lo dudes, apuesta por la elaboración casera del roscón de Reyes ya que, además de ahorrar dinero podrás controlar la grasa y azúcar que incluyes. El Mambo 9590 de Cecotec, por ejemplo, cuenta con la cuchara Mambo Mix específica para amasar y una función báscula que pesa cada ingrediente al introducirlo en la jarra además de otras muchas funciones. De esta forma, podrás elaborar el roscón en poco tiempo y sin ensuciar la cocina. ¿Te animas? Sigue leyendo y apunta.

El Mambo 9590 incluye vaporera, cuchara Mambo Mix y otras muchas funcionalidades. Cecotec

Si no eres de los que planifica con mucha antelación y no quieres madrugar la mañana de Reyes. Esta receta es perfecta para ti. No queda como el tradicional roscón de larga fermentación, pero el resultado es un brioche con aroma a azahar que te recordará por qué es una buena idea preparar dulces caseros. Si, además, cuentas con la ayuda del Mambo de Cecotec para el amasado, el resultado es casi profesional.

Roscón de Reyes fácil y rápido Ingredientes 400 gramos de harina de fuerza (importante) 70 gramos de mantequilla a temperatura ambiente 100 gramos de azúcar 2 huevos 20 mililitros de ron 20 gramos de levadura prensada disuelta en 100 mililitros de agua templada 30 mililitros de leche La ralladura de una naranja (sin la parte blanca) Agua de azahar (media cucharada) Sal Naranja confitada o la fruta escarchada que te guste 100 gramos de azúcar o una cucharada de edulcorante si no quieres azúcar Y almendras laminadas u otro tipo de fruto seco

Receta y trucos para que salga perfecto Pon en un bol o en el robot de cocina 350 gramos de harina, añade azúcar, levadura disuelta en agua templada, ron, leche, ralladura de naranja, agua de azahar y mantequilla. Mezcla durante unos segundos y añade dos huevos y sal. Coloca la cuchara Mambo Mix y amasa durante cinco minutos. Espera diez minutos y vuelve a amasar otros cinco minutos hasta conseguir una masa elástica y suave. Sin robot tendrás que amasar a mano durante 15 o 20 minutos. Si está demasiado pegajosa añade algo de harina, pero ten en cuenta que la masa del roscón es húmeda y no seca. Forma una bola con la masa, haz un agujero en el dentro con los dedos humedecidos en aceite y da forma al roscón. Coloca el resultado en una bandeja de horno en un lugar cálido y déjalo levar durante una hora. Precalienta el horno a 200 grados y pinta el roscón con huevo batido. Decóralo con fruta escarchada, almendras y azúcar humedecida con agua de azahar. Coloca una fuente con agua en la base del horno y hornea el roscón a 200 grados durante 15 minutos (o hasta que tenga color dorado que más te guste). Ya solo queda esperar a que se enfríe para rellenarlo o disfrutarlo sin más.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.