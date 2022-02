Así es el bento japonés, la tradicional forma de preparar el táper que ha conquistado a 'foodies' de medio planeta

La inspiración se agota cuando tenemos que llenar la fiambrera con la comida del trabajo. Todos los días nos devanarnos los sesos para conseguir un menú diferente, sano y apetecible. Si no queremos tirar de comida precocinada, o dejarnos el sueldo en platos para llevar, estamos condenados a cargar con el táper de casa al trabajo. Sin embargo, hay una solución que viene del más lejano oriente y que nos puede ayudar a organizar el menú de mediodía equilibrando las cantidades de hidratos, proteínas, frutas y verduras con preparados bonitos y nada aburridos. Si no has oído hablar de bento, en 20deCompras te explicamos en qué consiste y cómo puede ayudarte a poner una nota de color y de salud a tus táperes.

(弁当) Estas dos grafías del alfabeto japonés resumen la esencia del bento, una pieza básica de la cultura gastronómica del país del sol naciente. La finalidad de esta forma de preparar la fiambrera es que la comida entre por los ojos. Los recipientes están compartimentados para transportar los alimentos sin mezclarlos ya que un bento como es debido representa un almuerzo completo y equilibrado. A pesar de sus modernos y cuidados diseños, esta tendencia gastronómica se remonta al siglo V, pero es ahora cuando se ha popularizado en medio planeta y numerosos influencers y referentes gastronómicos intercambian trucos para llenar creativamente táperes tan bonitos como los que te mostramos a continuación:

Las 'bento box', o cajas bento, como esta de Umami, cuentan con separadores extraíbles. Este modelo que tiene un 40% de descuento en Amazon: es apto para lavavajillas, congelador y microondas y está elaborado con silicona higienizada. Además incluye los cubiertos y un recipiente para la salsa.

Monbento es una de las marcas de referencia de estos productos y tiene modelos como esta fiambrera square elaborada en plástico y silicona que contiene dos recipientes, uno de ellos con separación, y que además permite un llenado cómodo gracias a su diseño de bordes altos. Es completamente hermética y no tienen BPA. También es apta para microondas y lavavajillas.

Lékuè, la popular marca de utensilios para la cocina que revolucionó el mercado con las vaporeras de silicona para microondas también cuenta con su propia versión de la caja bento. Está compuesta por dos recipientes d 500 ml. con sus tapas y espacio para los cubiertos y la servilleta, todo ello unido por una cinta para su cómodo transporte. Cuenta con una válvula especial para calentar la comida en el microondas y está muy rebajada en Amazon. Solo cuesta 14,60 euros.

Las reglas básicas del bento

La comida debe ser fácil de comer. Por ello, tenemos que poder cogerla tanto con palillos como con los dedos, por eso las albóndigas o los pequeños bocaditos de carne o de pescado son muy apropiados para esta preparación.

Una parte del menú está compuesto por hidratos de carbono. Arroz, pasta o ensalada de patata. Las porciones deben ser pequeñas y del tamaño de un bocado para que se puedan llenar las cajas ahorrando espacio.

En la caja de bento deben aparecer tantos colores como sea posible. Así, las frutas y verduras son ingredientes importantes. Encurtidos o verduras frescas o ya cocidas, como ensalada, brócolis, zanahorias y tomates cherry son muy populares.

Los bocaditos se disponen según la forma y el color. Los componentes redondos y cuadrados, así como los gradientes de colores complementarios (verde y rojo, azul y naranja, violeta y amarillo), encajan mejor entre sí. Y la fruta se coloca en un contenedor aparte.

