Aprende a preparar una salsa carbonara casera muy fácil y riquísima

Receta: Receta salsa carbonara casera Categoría: Categoría Tiempo elaboración: 00:40 Tiempo cocción: 00:20 Tiempo total: 00:60 Ficha Técnica Dificultad Fácil Tiempo 00:60m Raciones 2 Calorías 307 kcal.

La salsa carbonara es una receta tradicional muy fácil de realizar y hoy os enseñaremos a prepararla como lo hacen los italianos. La auténtica salsa carbonara no lleva nata líquida así que no os sorprendáis al no emplear este elemento en la receta. Si además queremos que nuestra salsa quede algo más ligera podemos añadir un poco de agua. Mira cómo preparar una excelente salsa carbonara. ¡No te lo pierdas!

Ingredientes salsa carbonara casera (para 2 personas) - 300 gramos de bacon o panceta. - 200 gramos de queso parmesano rallado. - Una cebolla. - Pimienta negra molida. - Sal. - AOVE.