Pasar un tiempo de calidad en el hogar es algo muy importante, por suerte, la tecnología nos ayuda cada vez más a hacer esto posible. Gracias a la era de los robots, podemos cocinar en menos tiempo (¡y más sano!) o descansar en el sofá mientras un gadget se encarga de limpiar la casa o nos permite planchar nuestra ropa en cuestión de segundos. Sea cuáles sean las tareas que menos te gusten, tendrás un robot que te ayude. Y, si eres un cocinilllas (¡o intentas serlo!) pasarse al lado healthy, pero sabroso, no es tan difícil. Solo te hace falta un pequeño electrodoméstico muy querido en los últimos años, seguro que sabes al que nos referimos.

¡Exacto!, nos referimos a la freidora sin aceite, que se sirven de las corrientes de aire caliente para cocinar multitud de alimentos aportando la textura y el sabor clásicos de la fritura, pero sin usar una gota de grasa. Se han ganado el corazón de los usuarios gracias a sus prestaciones... Y, como no, el Prime Day de Amazon ha rebajado uno de los modelos más buscado, vendido y mejor valorado de todos los tiempos.

-Freidora sin aceite de la marca Cosori. Sin duda, es uno de los modelos más vendidos de Amazon, por eso, si todavía no la tienes es el momento perfecto porque está rebajada un 13% para que, de costarte 127 euros, ahora pueda ser tuya por menos de 110. Sus 5,5 litros de capacidad y sus 11 programas son solo algunas de las características por las que merece la pena su compra.

Cosori, freidora sin aceite Amazon

-Robot de cocina de Bosch. Con 3,9 litros de capacidad, este potente robot es perfecto para ayudarnos en la cocina. Ofrece siete velocidades y función Pulse y cuenta con los mejores resultados gracias a su diseño para mezclas homogéneas. Su precio habitual alcanza los 163 euros, y ahora puede ser tuyo por menos de 130.

¡Diferente, completo y versátil! Amazon

