Accesorios y utensilios imprescindibles para preparar tortillas de todo tipo: de la francesa a las mexicanas

Existen tantas tortillas como tu imaginación alcance a inventar. A partir de unos huevos frescos batidos, se puede añadir a la mezcla queso, calabacines, champiñones, espinacas, cebolla, bacalao, ajetes tiernos, gambas, chorizo… por no decir la mítica patata, que también admite todos esos ingredientes y muchos más. Para esta última, no olvides tener un pelador a mano, así no desperdiciarás nada más que la capa superficial de su piel.

Aunque a priori la receta de la tortilla es sencilla, puesto que sólo necesitamos la mezcla deseada, una pizca de sal y una sartén antiadherente, podemos pasar al siguiente nivel si nos ayudamos de una serie de utensilios de cocina que nos facilitarán (en algunos casos, mucho) la labor.

A continuación vamos a hacer un resumen con los utensilios de cocina imprescindibles tanto para hacer tortilla francesa (con tropezones u original), como española… e incluso si lo que te apetece son las tortillas mexicanas de trigo o de maíz, que también tienen sus aliados para llegar a buen puerto (o a buen plato, más bien).

Cocinar a la francesa

Si hay un plato versátil, especialmente bienvenido en las cenas, es la tortilla francesa. Para elaborarla, es importante que nos hagamos con unas varillas para batir los huevos de la mejor manera.

Con las varillas podremos batir los huevos y esponjar mejor la tortilla. iStockphoto

Aunque podemos hacerlo como nuestras madres, tenedor y recipiente semi hondo en mano, lo cierto es que con las varillas manuales (de acero inoxidable o de silicona) conseguiremos que los huevos se espumen más. De esta manera, el resultado final será una tortilla mucho más esponjosa.

Si eres novato en estos lares y quieres una solución rápida y fácil (aunque no tiene el mismo resultado, puede valer), prueba a batir los huevos con la batidora eléctrica durante 10 segundos.

Ya tenemos la base de cualquier tortilla francesa. A partir de aquí, conviene tener un bol (de cristal o acero inoxidable) para poder añadir en él los ingredientes que queremos que rellenen nuestra tortilla. Atrévete a inventar y mezclar sabores, ¡incluso a darle un toque dulce!

Sartén ligera y antiadherente

El denominador común de todas las tortillas de huevo, tanto de la francesa como de la española es una sartén antiadherente. No deberá tener ninguna ralladura, ni estar pandeada, porque lo más probable es que se agarre y no quede tierna ni con el color amarillo vibrante que debe tener cuando está jugosa.

En el caso de la tortilla de patatas, existen dos inventos maravillosos en el momento de darle la vuelta para que se haga por ambos lados. Uno, para los más apañados, es la famosa tapa especial para voltear, que puede ser de acero, de plástico… y que siempre tiene un diámetro mayor y una forma cóncava que permite que no se derrame nada. Aún así, tiene su arte y no es lo más fácil.

La sartén doble permite dar la vuelta a la tortilla sin riesgo de derrames. Prior Bra

Quienes no deseen arriesgar, pueden hacerse con la denominada sartén doble, que se compone de dos sartenes una sobre otra, unidas en un extremo, que permiten darle la vuelta a la tortilla sin apenas riesgo de que termine en el suelo. Eso sí, elige modelos ligeros, de aluminio, con los que no haya que echar mano de la fuerza. Normalmente, estas sartenes pueden separarse para darles el uso que queramos en la cocina, y volver a unirlas cuando lo necesitemos.

Para rizar el rizo de la perfección culinaria, existe un artilugio que se llama porcionador que, situado sobre la tortilla de patata, la divide en 8 porciones (los hay de varios cortes) perfectamente simétricas. Así no habrá discusiones sobre a quién le ha tocado el trozo más grande.

La espátula, siempre a mano

Otro de los instrumentos de cocina imprescindibles a la hora de dar forma a una tortilla francesa (y saltear los ingredientes de la española también, cuando se fríen las patatas) es la espátula. Especialmente recomendables son las de silicona, que no rayan la superficie interior de la sartén y son cuidadosas con la comida que estamos preparando. Las de madera también son una buena opción, y todas ellas deben ser resistentes al calor.

La espátula de silicona es muy útil para cocinar tortillas, al no rayar la sartén. iStockphoto

Para retirar la tortilla de la sartén, lo más conveniente es hacerlo con una espumadera ancha que pueda abarcarla perfectamente sin que se desmorone. A ser posible, que sea también de silicona por la misma razón, para que no estropee la sartén.

¿Puedo hacerla en el microondas?

Una idea estupenda y, sobre todo, muy exprés. Para hacer una tortilla en el micro, apenas tardarás 3 minutos. Eso sí, en este caso es imprescindible que te hagas con un gadget muy curioso. Se trata de un molde (hay muchos modelos diferentes) de silicona que después podrás lavar en el lavavajillas sin problema.

Molde de silicona con tapa para hacer tortilla en el microondas. Lékué

Los moldes para microondas son hondos para que puedas verter el huevo batido en su interior, y tienen una tapa que consigue que los ingredientes se hagan correctamente y todos por igual. Si decides rellenar tu tortilla con cualquier ingrediente de los que hemos dicho al comienzo, tendrás que incorporarlos poco a poco. Primero, hacer uno (por ejemplo, la cebolla, luego la patata, o el calabacín), y al final del todo incorporar el huevo batido para que arrope el relleno. Te sorprenderá lo bien que queda.

Cuando las tortillas son mexicanas…

Sí, las mexicanas también se llaman tortillas, aunque no tienen nada que ver ni con la francesa original, la francesa rellena o la española. El huevo, en este caso, brilla por su ausencia. Aún así, lo prometido es deuda, y os vamos a contar de qué utensilios de cocina podéis ayudaros para bordar vuestras tortillas mexicanas.

Quesadillas elaboradas con tortillas mexicanas. iStockphoto

Estas tortillas cuyo consumo se ha popularizado mucho en los últimos años en nuestro país, pueden estar elaboradas de maíz o de trigo, y sirven para albergar en su interior todo tipo de mezclas, casi siempre intensas en la cocina mexicana: burritos, quesadillas… según el contenido, así se denomina el continente.

Este tipo de tortillas se elaboran con harina, margarina, agua y sal. Se amasa la mezcla, y se deja reposar tapada. Después de una hora, se saca, y se hacen pequeñas bolas del tamaño de una pelota de golf que se colocan sobre la encimera de la cocina. Para darles su forma circular y plana característica, debes ayudarte de un rodillo de madera. Sin apretar mucho, pasa el rodillo siempre desde dentro hacia afuera.

Las tortillas mexicanas se amasan con un rodillo de madera. iStock

Anteriormente a obtener la masa, habremos tenido que tamizar la harina varias veces, para lo que aconsejamos hacerlo con un colador de tamaño grande, muy práctico.

Cuando tenemos la masa individual de la tortilla lista, llega el momento de darle forma redondeada simétrica. Para conseguirlo, en el mercado hay moldes huecos de diferentes tamaños. Colocamos uno de ellos sobre la masa, apretamos, y retiramos el borde sobrante. No olvides reciclar esas sobras. Con todos los bordes podrás hacer alguna tortilla más seguro.

Prensa de hierro para tortillas de maíz. iStockphoto

Existe la posibilidad de comprar un aparato definitivo para cocinar las tortilla de maíz. Se trata de una prensa muy utilizada en la cocina mexicana, que se usa con papel de hornear y deja las tortas individuales preparadas a la perfección. Tiene el aspecto de una sandwichera, es perfecta para utilizar con harina precocida instantánea y está elaborada, en la mayoría de los casos, a base de hierro.

