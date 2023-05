Así cambió la vida de este joven empresario tras una visita a IFEMA MADRID

EN COLABORACIÓN CON IFEMA MADRID

En seis años ya tiene dos restaurantes en Madrid, uno en el barrio de Malasaña y otro en La Latina. Al joven emprendedor Iván Craninx (Málaga, 1992) una visita a IFEMA MADRID le cambió la vida. Llegó a la capital desde su ciudad natal en busca de ideas para iniciar un negocio, pero no encontró nada que le impulsara a aventurarse como empresario.

Seis meses después de andar buscando un proyecto firme, Iván se acercó a Expofranquicia, el Salón Internacional de franquicias en Madrid y allí algo encendió el interruptor de su bombilla emprendedora. “Me paseé por varios stands y vi el de PadThaiWok, la cadena de restaurantes tailandeses; justo el día anterior habíamos estado hablando de ellos, así que solicité información y me lancé”, explica. Hoy, ya tiene 20 trabajadores a su cargo.

El caso de Iván, que siempre quiso ser empresario, “como mi padre, él me impulsó”, es una de las muchas Vidas tocadas por IFEMA MADRID , la campaña que ha lanzado la institución ferial y que viene a confirmar como la inspiración se puede encontrar en cualquiera de las ferias o eventos que se organizan aquí cada año. Encuentros donde es posible construir relaciones profesionales, vínculos entre personas con las mismas inquietudes y entender que, sin fomentar el talento, el futuro sería muy diferente.

Alrededor de cuatro millones personas pasan por el recinto ferial en alguna de las ferias o eventos corporativos y de ocio que aquí se celebran cada año. “A mí me abrió la mente, me abrió a nuevos objetivos, y si pones ganas puedes encontrar ideas, pues hay mucha variedad de negocio, de cómo montarlo y crecer”, explica el joven empresario.

El orgullo de ser tu propio jefe

Iván Craninx confiesa que es “un orgullo ser su propio jefe, tener mi negocio, crecer y buscar nuevos objetivos”. Algo similar opina Ana Romero (A Coruña, 1988) una periodista que montó en 2019 su escuela de comunicación y oratoria Star Words. A ella, asistir a una charla en IFEMA MADRID le hizo un clic en su cabeza, encontró la inspiración.

“Fui muchas veces a escuchar a grandes ponentes, y me dije: ‘Yo también quiero estar ahí, frente a esta gente, transmitiendo mi conocimiento, quiero ser una referencia”. Hoy, enseña a distintos profesionales a hablar en público, “y lo hago en inglés, porque coges más confianza en ti mismo”, afirma.

"Este recinto abarca todo tipo de disciplinas y para todo tipo de público, desde el infantil, al juvenil o el de negocio”

En IFEMA MADRID se dan cita cada año más de 100 ferias y congresos y más de 600 eventos profesionales, la mayoría incluye un intenso programa de conferencias o encuentros que amplifican el valor de acudir hasta el recinto ferial. “IFEMA MADRID me encanta por la variedad de propuestas que tienen, es un recinto que abarca todo tipo de disciplinas y para todo tipo de público, desde el infantil, al juvenil o el de negocio”, explica la periodista. “Para mí fue mi trampolín, donde decirme ‘yo puedo’; si no hubiera ido a IFEMA MADRID a esas charlas, a lo mejor no me hubiera dedicado a esto”.

Aprender un oficio y ayudar a la gente

Otra de las Vidas tocadas por IFEMA MADRID fue la de Tamy Love (Madrid, 1985), tatuadora desde hace 14 años que encontró en el Festival de Tendencias Urbanas, Mulafest, la inspiración para montar su propio estudio, Love Tattoo, en el centro de la capital. “A raíz de estar en este evento, donde estás conectando con tantas personas, decidí montar mi empresa; es una cita donde te pones al día de las novedades de tu sector y, además, estás en contacto con otros compañeros”, asegura.