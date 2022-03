Triunfar en la ópera (tras el telón) del Teatro Real de Madrid

Se abre el telón, y sobre las tablas del Teatro Real de Madrid, un elenco de voces, bailarines y músicos deleita a los asistentes con La Centerolla, de Rossini, ópera que, con un toque de humor, narra la popular historia de aquella sirvienta que mágicamente se convierte en princesa.

Este año se cumplen 25 años de la reapertura de este escenario, un referente para el mundo operístico como atestigua el premio International Opera Award 2021 al Mejor Teatro de Ópera y sus 200 años de trayectoria, siendo una de las primeras instituciones de las artes escénicas y musicales españolas y uno de los principales centros culturales del país.

Por él han pasado grandes clásicos y propuestas más vanguardistas, representaciones que, aunque a priori no tengan ningún nexo común, están estrechamente conectadas por un motivo: el equipo técnico que hay tras las grandes cortinas rojas, ese que consigue que, en cada ópera, en cada obra, el espectador quede totalmente cautivado.

Quiénes son

Tras el escenario de un teatro hay decenas de profesionales altamente cualificados, especialistas en diversos ámbitos que trabajan para construir un espectáculo preciso y coordinado, manejando las luces, los decorados, asistiendo a los artistas, poniendo música a las obras... Son regidores, directores de escena, mecánicos, utileros y flautistas, entre muchos otros, y en el Teatro Real de Madrid son Guillermo Carbonell, Marco Berriel, Anela Frey, Jesús Garnelo y Álvaro Aguado.

Guillermo Carbonell es regidor nivel 1 del Teatro Real y lleva más de 1.400 funciones en su haber. “Llevo aquí desde que reabrimos y cuento con equipo de cuatro personas. Somos el puente entre el equipo artístico y el equipo técnico, y nos encargamos de que todo pase justo en el momento que tiene que pasar”, explica. "La partitura de reducción canto piano es nuestra herramienta principal, apuntamos en cada sistema compás todo lo que tiene que pasar".

Como regidor se encarga también de asistir en cada escena e indicar los cambios de decorado y utilería en cada escena, algo de lo que saben bien Álvaro Aguado, jefe de Utilería del teatro, y Jesús Garnelo, jefe de Mecánica Escénica.

Tras el escenario de un teatro hay decenas de profesionales que trabajan para construir un espectáculo preciso y coordinado

"Un montaje suele empezar un año antes, se hace la presentación de la producción, en qué va a consistir, se preparan las máquinas que se van a usar… y unos 25 días antes de que el público vea la función está todo listo para poder trabajar", indica Garnelo. Desde la sección de utilería, Aguado apunta que se encargan de "hacer tangible la magia de lo que quiere el equipo artístico. Este departamento es el responsable de los útiles y enseres que salen en las óperas y aquí tenemos un taller bastante fuerte con personal bastante preparado".

Decenas de profesionales trabajan tras el telón del Teatro Real. Telefónica

A escena

“Un espectáculo es la reunión de muchos talentos. Si no hay buen equipo no hay un buen espectáculo”, confiesa Marco Berriel, uno de los componentes de ese equipo de dirección de escena y en cuyas manos está la preparación del coro, no en la parte musical, pero sí en la faceta actoral del mismo. Dirige a los componentes del coro en la interpretación de cada uno de los personajes asignados, así como el movimiento por el escenario.

En la parte musical del Teatro Real está la Sinfónica de Madrid, orquesta titular de este espacio, y sobre ella sabe Anela Frey, flautista solista de la misma: “Tú conoces la obra desde tu punto de vista, lo que has tocado en casa o escuchado en una grabación, pero cuando estás en un conjunto es diferente y el objetivo es que cuadremos todo juntos, nos escuchemos y produzcamos una buena ópera”, explica.

"Un espectáculo es la reunión de muchos talentos. Si no hay buen equipo no hay un buen espectáculo"

Guillermo, Jesús, Álvaro, Marco y Anela son, además de grandes profesionales tras el Teatro Real de Madrid, protagonistas de #MejorConectados, iniciativa de Telefónica, y retratan a la perfección la idea de que “cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles”.

#MejorConectados

“En Telefónica, creemos en un mundo más humano. Un mundo que se mueve gracias al talento de las personas. Por eso apoyamos el talento como mejor sabemos: conectándolo. #MejorConectados quiere ser un lugar donde inspirarse, encontrarse, conectar y lograr cosas increíbles”, explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Marca, Patrocinios y Medios de Telefónica. Por ello, en esta plataforma de contenidos se pueden descubrir ‘Historias increíbles’, de la mano de personalidades de éxito como Ferran Adrià, Teresa Perales o Javier Gómez, junto a otros personajes como el emprendedor Javier Perea o el violinista Kamran.

Junto a las historias de estas personalidades, en #MejorConectados podemos encontrar ‘Aprende con expertos’. Se trata de una serie de pequeñas "clases magistrales" en las que grandes figuras como Perico Delgado, Pablo Laso, Toni Nadal, María Zabala o Amaya Valdemoro nos ofrecen, en primera persona, consejos y reflexiones que nos servirán para inspirarnos, aprender y, en definitiva, establecer mejores relaciones en nuestro día a día.