Estos son los tres importantes consejos que debes seguir para viajar esta Semana Santa

Ya sea para realizar un viaje frenético o para disfrutar de un merecido descanso, esta marcada semana es idónea para emprender una aventura con familia o amigos. Sin embargo, es conveniente tener en cuenta estos consejos para que tu experiencia sea lo más gratificante posible, tanto si vas a recorrer España como si vas a ir a un destino foráneo.

La pauta más importante que debes seguir es la relativa al dinero en efectivo que lleves encima, ya sea en terreno nacional o al abandonar las fronteras españolas. Existe un límite en cualquiera de los dos casos y superarlo puede constituir un delito, una multa y perder tu dinero.

Mientras que no existe límite para portar dinero en efectivo en España, sí lo hay en los pagos a efectuar

La legislación europea limita el dinero en efectivo que puedes portar para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la economía sumergida. En el caso de la legislación española, no existe límite, pero sí lo hay en los pagos que puedes efectuar.

Hace menos de un año se limitaron los pagos en efectivo entre profesionales y particulares a 1.000 euros. En cambio, se eleva hasta los 10.000 euros si el pagador es una persona física que no actúa como empresario o profesional y no reside en España.

¿En qué casos debo declarar mi dinero?

Aunque no exista límite al dinero cuando viajes al extranjero o vuelvas desde fuera de España al interior de las fronteras españolas, debes declararlo si superas los 10.000 euros y tendrás que presentar el formulario S1.

En el caso de que no lo hagas o no presentes esta declaración, te intervendrían todo el dinero que lleves encima y te abrirán expediente, además de multarte por un mínimo de 600 hasta un máximo de 1.200 euros.

Puedes moverte sin ningún tipo de preocupación si el importe total en efectivo es inferior a los 10.000 euros. En el caso de que lo superes, cumplimenta el formulario europeo S1 para evitar sanciones o la pérdida total de tu dinero.

¿Puedo pagar con mi móvil fuera de España?

Las comisiones que nos pueden cobrar los bancos es una preocupación recurrente entre los españoles que viajan fuera de España en periodos de vacaciones como la Semana Santa.

Hoy en día la duda sigue persistiendo, puesto que pagar con nuestro teléfono móvil es una opción más, gracias a las aplicaciones que asocian las tarjetas de crédito a nuestros smartphones.

España sí ha digitalizado los servicios de pago con móvil a lo largo de su geografía. No obstante, pese a que la tecnología no es un problema en el resto del mundo, la digitalización de esta modalidad de pago no está igualmente extendida en algunos puntos concretos de Europa.

Puedes consultar la lista de países que permiten pago con teléfono móvil en tu aplicación de pagos

Si tu teléfono móvil tiene instalada la tecnología para pagos sin contacto o NFC, basta con contar con una aplicación de pagos, vincular tu tarjeta y activar el pago fuera de España. En último lugar, el comercio debe disponer de un TPV que permita el pago sin contacto.

En tu propia aplicación de pagos como Google Pay o Apple Pay puedes ver la lista de países en los que está disponible el pago móvil. Pagar con el móvil, en el caso de que puedas hacerlo, es seguro, y puedes limitar el importe para las compras en tu aplicación de confianza.

¿Viajar en autocaravana tiene sus ventajas?

Aunque pueda parecer sorprendente, España es el país europeo que más viaja en autocaravana, estando entre los 10 planes más solicitados de los españoles. El turismo itinerante es especialmente recomendable para viajeros que dispongan de poco tiempo, como en Semana Santa, y quieran ver distintos lugares.

Viajar en pareja, con familia o amigos sin reglas y con libertad es uno de los grandes atractivos de la autocaravana. Además, te permite mantener la distancia de seguridad con las personas ajenas a tu círculo, evitando compartir espacios en esta época todavía marcada por la COVID-19.

Además, la autocaravana te permite tener cubiertas todas las necesidades en todo momento, así como evitar aglomeraciones y establecer las condiciones de higiene de la forma que prefieras.

La autonomía que te permite viajar de este modo es incomparable a cualquier otro plan que se te ofrezca, ya que puedes acceder a lugares recónditos sin necesidad de usar transporte público y elegir los destinos que más te apetezcan.

La ruta por las Rías Baixas, la de los Pueblos Blancos o la que recorre la Costa Brava son altamente recomendables

Ya sea en caravana, autocaravana o camper, la Semana Santa es el momento perfecto para explotar la riqueza turística de las rutas españolas. La ruta por las Rías Baixas recorre la costa del océano Atlántico y atraviesa hasta 16 rías, donde podrás disfrutar de vistas asombrosas, playas y acantilados norteños.

Otras rutas que pueden visitarse como la de los Pueblos Blancos andaluces, donde podrás ver paisajes naturales increíbles, o la de la Costa Brava, donde podrás visitar cabos, chiringuitos y restaurantes encantadores, son otras opciones apetecibles en esta marcada época del año.

Además de alquilar una caravana o autocaravana si quieres realizar un viaje puntual en esta Semana Santa o comprar una para toda la vida si ya estás iniciado en este tipo de travesías, también puedes camperizar tu vehículo a tu gusto y criterio personal, requiriendo menos inversión y siendo transportes más maniobrables por su tamaño.