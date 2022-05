Rafa Nadal explica cómo entrenar la fuerza mental

Ofrecido por Telefónica

Si preguntas a cualquier persona de España cuál es el deportista que más alegrías ha dado, probablemente su nombre sea el cabeza de lista. Rafa Nadal nos ha hecho sentir orgullo en numerosas ocasiones –sus 21 títulos de Grand Slam y sus 5 copas Davis dan cuenta de ello-, y se ha convertido por méritos propios en una de las figuras imprescindibles del deporte español de todos los tiempos.

Pero ¿qué hace que Rafa sea así, que alcance ese nivel de destreza, que haya podido destacar por encima de sus rivales durante casi dos décadas? Se resume en dos palabras: fortaleza mental. Así es como consigue la concentración absoluta en cada partido, manteniendo la calma por muy cuesta arriba que este sea. Él mismo explica, de primera mano, las claves de esa fortaleza para poder aplicarlas en nuestro día a día.

¿Cómo funciona la fuerza mental?

Resiliencia y capacidad de concentración. Son los dos aspectos clave que han servido a Rafa Nadal para alcanzar grandes gestas, como su remontada en la final del Open de Australia ante Medvedev.

Estas dos habilidades se unen a otras, también importantes, como el autoconocimiento. Todas juntas forman la fuerza mental, una capacidad que ayuda a marcar la diferencia, a resistir mejor situaciones adversas y a tener el poder de sobreponerse a ellas.

¿Se nace con fuerza mental o se puede entrenar?

Es cierto que la fuerza mental puede resultar innata; no obstante, la inmensa mayoría de personas que la aplican lo hacen tras entrenarla y construirla con el tiempo. Es un proceso que, cueste más o menos, acaba reportando grandes beneficios: ayuda a lidiar con el estrés, con inseguridades y con los retos y obstáculos que, en general, se presenten en nuestro día a día.

¿Cómo entreno mi fuerza mental?

En primer lugar, debes liberar tu mente de creencias limitantes: es normal que nos hagamos pequeños ante determinadas situaciones, que pensemos que no estamos a la altura y que no somos capaces. No obstante, somos mucho más poderosos de lo que creemos; tratar de eliminar ese ruido, esas voces negativas que te dicen que no puedes, es un aspecto imprescindible de la fortaleza mental.

La fortaleza mental radica en centrarse en la situación presente

Otro gran punto: si no puedes controlar algo, no gastes energía en ello. La fortaleza mental radica en eso: como hace Rafa, es preciso centrarse en la situación presente, en cómo encontrar la mejor solución, dejando de lado aquellos aspectos que escapan de nuestro control.

Además, es útil pensar en todos los avances que ya se han logrado. Caer en el desánimo cuando una situación nos supera es normal, pero no hay que bajar los brazos: es en esos momentos donde la fortaleza mental cobra más importancia. La capacidad de echar la vista atrás, de recapitular tus logros, te ayudará a ver que pudiste superar situaciones igual de complicadas, o incluso peores.

Por último, es muy útil aprender a identificar las emociones y los sentimientos de forma correcta. Lo que tenemos dentro cuando las cosas se ponen complicadas es la base para desarrollar fuerza mental; para ello, debemos saber de dónde partimos y hasta dónde queremos llegar.

Rafa Nadal habla de la fortaleza mental como gran herramienta de éxito. Silvia Dominguez Vidal

Fuerza mental y deporte

Ya sabemos qué aspectos componen la fuerza mental. Pero ¿cómo se aplican al deporte?

En este sentido, es inspiradora la figura del deportista de élite: somos capaces de ver y admirar su técnica y también su actitud incansable, además de sus resultados. Pero debemos mirar más allá y ser capaces de descubrir también su fortaleza mental.

Esta fortaleza mental es de gran importancia, ya que canaliza todos los pensamientos, acciones y emociones más allá de la autoexigencia, el estrés, el resultado o la actitud del público. Con la fortaleza a tu favor, eres capaz de ver el campo y las competiciones como algo más sencillo, menos exigente.

Para Rafa Nadal han sido importantes la energía en la cancha, su equipo técnico y su preparación, pero también su fortaleza mental, su resiliencia y su capacidad de concentración, que le han hecho marcar la diferencia en un deporte tan exigente como el tenis.

Por supuesto, este control no se aplica solo a este deporte: es beneficioso para todos, incluyendo los colectivos, aunque aplica especialmente a competición individual.

¿Y en el día a día?

Más allá de deportistas como Carolina Marín y Javier Gómez Noya, que hacen de la fortaleza mental su mejor bandera, lo cierto es que esta herramienta puede ser de utilidad para el día a día. Saber gestionar las emociones y los pensamientos ayuda a hacer frente a situaciones adversas en aspectos como el personal o el laboral; es aquí cuando esa fortaleza mental puede llegar a ser una gran aliada. ¿Cómo se puede aplicar al día a día? Existen multitud de consejos para conseguirlo.

En primer lugar, es importante que analices la situación con perspectiva para tomar la mejor decisión. Para ello, nada mejor que centrarte en conseguir tus objetivos.

La frustración forma parte del proceso, pero puede convertirse en aprendizaje

Por otro lado, la actitud lo es todo. Mantenerse positivo es una gran idea, incluso si existe cierta autocrítica. Relativiza los errores que hayas cometido, aléjate de los pensamientos negativos y trátate con respeto.

El pasado es un gran maestro. Aunque el fracaso y la frustración forman parte del proceso, no debemos atraparnos en esos pensamientos, sino usarlos a nuestro favor como parte del aprendizaje. Usados de forma correcta, nos ayudarán a alcanzar nuestra mejor versión.

Lograr fortaleza mental lleva tiempo y la evolución hasta conseguirla no es lineal. Por ello, es importante disfrutar del camino, siendo consciente de lo que has conseguido hasta ahora y relajándote desconectando siempre que lo necesites.

